الخلاف بالنفوس وليس بالنصوص!

آراء

الخلافات بشتى أنواعها هي مكسب وذلك لأنها تبين الحقيقة الكامنة، ومقولة {المشاكل تقوّي العلاقة الحقيقية وتنهي العلاقة المؤقتة} هي مقولة واقعية والسبب لأنها تظهر مكنون القلب وتظهر حقيقة المشاعر الداخلية.

إن الخلافات بمفهومها العام هي التناقض أو الاختلاف في وجهة النظر أو رأي بين شخص أو عدة أشخاص، وتعددت أنواعها منها: الخلاف الخفي والخلاف المحسوس والخلاف الملاحظ والخلاف الظاهر.

وللخلافات تأثيرات منها: الإيجابي والسلبي، وهنا سوف أعرج على التأثيرات الإيجابية لقناعتي بأن الشيء الإيجابي هو أفضل وسيلة لاستمرار وتيرة الحياة، والتأثير الإيجابي للخلافات هو مواجهة الخلاف والعمل على توصيل وجهة النظر للطرف الآخر أو الأطراف الأخرى حتى يتم التفاهم حولها ومن ثم يتم التوصل لحل الخلاف.

كما أن البعض لا يجيدون فن التعامل مع الخلافات بالشكل السليم، إنما يتخذون أسلوب العنف وهذا الأسلوب تكون نتائجه مخيبة للآمال والسبب لأن النتيجة التي سوف يحصل عليها أطراف الخلاف نتيجة عكسية تزيد من عمق الخلاف، بل يجب أن يكون الأسلوب لحل الخلاف مبنياً على الواقعية والهدوء والاستماع للطرف المقابل.

وما يسهم في حل الخلافات وجود وسيط يقوم بمبادرة التوسط بين الأطراف، ليتم احتواء الخلاف سواء بالمواجهة أو بشكل منفصل، حتى يتمكن الوسيط من الوصول لحل يرضي جميع الأطراف وتبدأ من الاتفاق على القواعد الاساسية للنقاش لتبيان الحقائق.

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الخلاف السياسي الحاصل في هذه الأيام هو خلاف بالنفوس وليس بالنصوص، وأفضل وسيلة لتجاوزه هو الجلوس على طاولة واحدة لإنهائه.

