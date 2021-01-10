مهارات إدارية 7 - دور القيم في رفع الأداء

آراء

تهتم الادارة الحديثة بوظائف الادارة الرئيسية مثل التخطيط والتنظيم والتوجيه والرقابة في ادارة أي منظومة عمل، بالاضافة الى الاهتمام أخيراً بما يعرف بمنظومة القيم الأساسية لفهم طبيعة السلوك البشري والقيم الانسانية وأثرها على أداء العاملين لتوظيف الطاقات الكامنة المتاحة في العنصر البشري.

تُعرّف القيم بأنّها «اتفاقات مشتركة بين أعضـاء المنظومة حول ما هو مرغوب أو غير مرغوب في بيئة العمل، بحيـــث تعمل هذه القيم على توجيه سلوك العاملين ضمن الظروف التنظيمية المختلفة، ومن هذه القيم: المساواة بين العاملين، الاهتمام بـادارة الوقت، الاهتمام بالأداء، احترام الآخرين، الجودة، الكفاءة... وغيرها من القيم».

تكمن أهمية القيم والتي تعتبر من ركائز النجاح لأي منظومة عمل في تحسين الأداء الوظيفي وانتاجية العمل وزيادة الكفاءة لدى العاملين وتفعيل العملية الادارية في تهيئة الفرد لاختيار السلوك الذي يعزّز من توافقه مع الآخرين ما يخلق نوعاً من الانسجام في فريق العمل ويحسّن من الاتصال الاداري الفعّال ويقلّل من المشاحنات التي تؤثر على تحقيق الأهداف المنشودة؛ بينما بغياب القيم تزيد الصراعات داخل المنظومة وتعيق المسؤول من القيام بالتطوير الذي يؤدي الى تحسين جودة الخدمة المطلوبة.

انّ خلق القيم التنظيمية يتطلب من منظومة العمل الاهتمام بالعاملين من خلال التدريب الذي يهدف الى خلق الولاء والانتماء تجاه المنظومة، ومشاركتهم في صنع القرارات والخطط التي تقوم بها، بالاضافة الى الدورات التنشيطية التي تهتم بالتجارب الناجحة للآخرين التي تنطلق من مفهوم ادارة القيم، ناهيك عن ضرورة التوافق بين القيم الشخصية للعاملين في المنظومة والقيم التنظيمية في بيئة العمل لتقوية الروابط والعلاقات الاجتماعية لانجاح العمل واتقانه وتحقيق درجة عالية من الرضاء الوظيفي والالتزام بالسياسات ونظم العمل، فكلّما زادت درجة التوافق والانسجام بين القيم التنظيمية لمنظومة العمل والقيم الشخصية للعاملين بها ينعكس ذلك على نجاح العمل في تحقيق الأهداف المرجوة.

أخيرا وليس آخرا؛ الادارة بالقيم هي فلسفة ادارية جديدة تعزّز الدور الاجتماعي والمسؤولية الاجتماعية للمنظومة تجاه المجتمع ككل؛ والاهتمام بخلق القيم الادارية يعمل على منع الصراعات ورفع الروح المعنوية بين العاملين؛ فاذا كان الآباء مسؤولين عن قيم أبنائهم، فان المديرين مسؤولون عن قيم مرؤوسيهم، لتحقيق الرضاء الوظيفي وللعمل بكفاءة وفعالية وصولاً الى تحقيق الأهداف المنشودة.

والله ولي التوفيق.

