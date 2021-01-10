آراء

لا شك أن تعدد المسارات والحلول السياسية واختيار الأفضل من بينها وفق «لغة العقل»، هو بمثابة «نزع فتيل أي أزمة» تواجه السلطتين التشريعية والتنفيذية، في ظل اختلاف الآراء وتضارب وجهات النظر العامة، والتي تؤثر بالتبعية على سيكولوجية الأفراد والجماعات، حيث أشار الى هذا الجانب الكاتب والمؤرخ الفرنسي «Gustave Le Bon» في كتابه الشهير «Crowd Psychology» نتيجة لانتصار «العلم» على «أزمات» الأنظمة الديموقراطية البرلمانية أواخر القرن التاسع عشر.

وعند التحدث جدياً «بلغة العقل» نجد أن من الضرورة الارتكاز على فكرة العموم والشمولية وفق مبدأ «إنكار الذات»، لاسيما فيما يصب في المصلحة العامة، والتي تعني : «كل ما فيه صلاح عموم الأمة أو الجمهور، دون الالتفات الى أحوال الأفراد إلا من حيث أنهم أجزاء من مجموع الأمة»، وهذا ما أشار إليه المشرع أيضاً في نصوص الدستور بالباب الثاني للمقومات الأساسية للمجتمع الكويتي، وما نصت عليه المادة (7) و (8)، والمادة (25) منه التي تدعو الى التضامن الاجتماعي.

فوفق النظرة القانونية لملف قضية إسقاط القروض أو فوائدها وتمسك البعض بمبدأ العدل والمساواة، تتجلى صورة الحقيقة في: «أن مفهوم المساواة التي أشار إليها المشرع في الدستور الكويتي، هو المساواة بين المتماثلين في المراكز القانونية، وأن مبدأ العدل والمساواة يقتضي وجود أسس تحققه وهي غير متوافرة في المجتمع الذي يتفاوت فيه الدخل والظروف المعيشية».

وفي هذا الجانب تحديداً تقدم النائب سعدون حماد العتيبي بمقترح قانون بشأن إسقاط فوائد القروض، من خلال شراء أرصدة ديون المواطنين المستحقة للبنوك التجارية والإسلامية وشركات الاستثمار والتمويل طبقاً للشروط المقررة لوفاء الدين، حيث جاء هذا المقترح بمثابة «إشارة البوصلة السياسية» الى حل ناجع يشمل المصلحة العامة، ويكون بداية حقيقية في نزع فتيل الأزمة وزوال الاحتقان السياسي، لذلك نقول للحكومة : لقد حان وقت استخدام البوصلة السياسية من خلال الأخذ جدياً بهذا المقترح.

