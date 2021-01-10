مونشنغلادباخ تبادل الأدوار مع بايرن ميونيخ

دوليه

تخلص بايرن ميونيخ حامل اللقب من عقدة تلقي الهدف الأول واضطراره الى التعويض، وذلك بتقدمه على مضيفه بوروسيا مونشنغلادباخ بهدفين نظيفين، لكن الأدوار انقلبت ونجح الأخير في العودة والفوز في النهاية 3-2 اول من امس في افتتاح المرحلة الخامسة عشرة من الدوري الألماني. ودخل النادي البافاري اللقاء وهو عالق في مشكلة لازمته في مبارياته الثماني الماضية في الدوري حيث اضطر لتعويض تخلفه والعودة، لكنه نجح فيها بتحقيق خمسة انتصارات مقابل ثلاثة تعادلات.

ويبدو أن التوبيخ الذي ناله اللاعبون من المدرب هانزي فليك بين الشوطين خلال المباراة أمام ماينتس الأحد ما أدى لقلب تأخرهم بهدفين الى فوز 5-2، أعطى ثماره أول من أمس وتجنب النادي البافاري تلقي الهدف الأول بتقدمه بهدفين. لكن مضيفه قلب الطاولة عليه ووضع النهاية حدا لمسلسل المباريات المتتالية للنادي البافاري من دون هزيمة عند 20 ضمن جميع المسابقات، وتحديدا منذ الخسارة الوحيدة هذا الموسم (قبل اليوم) ضد هوفنهايم 1-4 في 27 سبتمبر ضمن المرحلة الثانية.

وتجنب تلقي الهدف الأول، قلب الأدوار في المباراة، اذ وبعد أن أضاف الهدف الثاني، دخل بايرن استراحة الشوطين وهو على المسافة ذاتها من مضيفه بعد أن اهتزت شباكه مرتين، ثم بدأ الشوط الثاني متخلفا بعد تلقيه الهدف الثالث. وتجمد رصيد بطل أوروبا بهزيمته الثانية للموسم عند 31 نقطة في الصدارة. ويدين مونشنغلادباخ بفوزه الثاني تواليا والسادس هذا الموسم ما رفع رصيده الى 24 في المركز السابع، الى يوناس هوفمان الذي سجل هدفين ومرر كرة الهدف الثالث. وأعرب هوفمان عن «سعادتنا، كانت معركة قوية. لا أعتقد أن الكثير من الناس توقعوا أنه باستطاعتنا تحقيق ذلك. لكننا سجلنا هدفينا الأولين بالطريقة التي خططناه» بحسب ما صرح لشبكة «دازن» للبث التدفقي.

وبدأ النادي البافاري اللقاء بشكل مثالي بعدما تقدم عبر هدافه البولندي روبرت ليفاندوفسكي الذي عزز صدارته لترتيب الهدافين بعشرين هدفا في الدوري و23 في جميع المسابقات من ركلة جزاء بعد لمسة يد داخل المنطقة من فلوريان نوهاوس (20). وسرعان ما عزز ليون غوريتسكا النتيجة للضيوف في الدقيقة 26 بعد تمريرة من لوروا سانيه، لكن مونشنغلادباخ عاد الى أجواء اللقاء بعدما قلص الفارق عبر هوفمان اثر هجمة مرتدة (35). وانطلقت المواجهة من نقطة الصفر قبيل دخول الفريقين الى غرف الملابس اذ تلقى بايرن الهدف الثاني الذي كان بطلاه نفس اللاعبين اذ مرر ستيندل وسجل هوفمان اثر هجمة مرتدة (1+45).

وتعقدت أمور النادي البافاري في مستهل الشوط الثاني بعد أن وجد نفسه متخلفا بهدف رائع لنوهاوس بتسديدة قوية من مشارف المنطقة اثر تمريرة من هوفمان الذي تحول الى مرر هذه المرة (49).

