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دوليه

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دي ليخت مصاب بـ«كورونا»


أعلن نادي يوفنتوس الايطالي أول من أمس في موقعه الرسمي على الانترنت عن اصابة مدافعه الهولندي دي ليخت بفيروس كورونا. وجاء في بيان لنادي يوفنتوس: «أظهرت الفحوصات الطبية وفقا للبروتوكول المعمول به قبل المباريات، اصابة المدافع دي ليخت بعدوى فيروس كورونا، نتمنى الشفاء العاجل للاعبنا». وكان دي ليخت مشاركا في المباراة التي فاز بها يوفنتوس الأربعاء على غريمه ميلان في معقل الأخير 3-1 في الدوري الايطالي. وغاب عن اللقاء في ميلانو المدافع البرازيلي أليكس ساندرو لاصابته أيضا بفيروس كورونا الذي طال سابقا نجمي الهجوم البرتغالي كريستيانو رونالدو والأرجنتيني باولو ديبالا. وتأتي اصابة دي ليخت بالفيروس وغيابه عن يوفنتوس في فترة صعبة للأخير، اذ أنه مدعو في الأيام القليلة المقبلة لمواجهات شاقة أولها اليوم في الدوري ضد مفاجأة الموسم ساسوولو. وبعد لقاء جنوى الأربعاء في الكأس الايطالية، يحل يوفنتوس الأحد المقبل في الدوري ضيفا على غريمه انتر، قبل لقاء نابولي في 20 الحالي ضمن الكأس السوبر.


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