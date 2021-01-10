الفيروس سبب تراجع أداء مبابي

دوليه

أكد تقرير صحافي فرنسي، أمس أن فيروس كورونا المستجد قد يكون سببا في تراجع مستوى كيليان مبابي، نجم باريس سان جرمان. الفرنسي ويعاني مبابي أخيراً من تراجع مستوى، سواء على الأداء البدني أو المراوغات والصراعات الثنائية في المباريات. ووفقا لموقع «لوباريزيان» الفرنسي، فان مبابي لم يعد حاسما كما كان وتراجع أداؤه بشكل ملحوظ، وهناك شكوك أن يكون حدث ذلك؛ بسبب اصابته بفيروس كورونا منذ عدة أشهر. وسأل الموقع الفرنسي طبيبا متخصصا في دراسة «كورونا» يدعى جان برنارد فابر، عن امكانية تأثر مبابي بدنيا وعصبيا عقب اصابته بالفيروس. وقال برنارد فابر: «يجب أن نفكر في امكانية حدوث ذلك بسبب «كورونا»، لقد حاولنا في دراستنا معرفة امكانية ظهور التعب واضطراب الجهاز العصبي أثناء بذل جهد كبير لدى الذين أصيبوا وظهرت لديهم أعراض». وأضاف: «ربما يكون هذا بالفعل جزءا من آثار الاصابة بـ«كورونا»، رغم أن العديد من اللاعبين الذين أصيبوا بالفيروس ظلوا بصورتهم الأولى، وهذا ليس في فرنسا فقط». وتابع: «هل ترى أن ما يحدث لمبابي من اجهاد قد يكون أكثر بسبب التدريب المفرط أم أنه مرتبط بفيروس كورونا؟ ربما كلاهما». يذكر أن ماوريسيو بوكيتينو، مدرب سان جرمان، صرح أخيراً أن مبابي في حاجة الى تحسين أدائه.