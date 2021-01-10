كوري قاد غولدن ستايت إلى الفوز

دوليه

قلب ستيفن كوري تأخر فريقه غولدن ستايت ووريرز بـ22 نقطة امام لوس انجليس كليبرز الى فوز بفارق 10 نقاط 115-105 أول من أمس في الدوري الأميركي للمحترفين بتسجيله 38 نقطة. ورغم تقدم كليبرز بفارق 14 نقطة في النصف الاول من المباراة 85-63 (30-22 و35-29) قلص غولدن ستايت الفارق بعد الاستراحة اذ تفوقوا في الربع الثالث 30-22 بفضل 19 نقطة لكوري. وكان الربع الأخير حاسما للوريرز بعدما فرض سيطرته بستجيله 34 نقطة مقابل 18 لكليبرز ما كان كفيلا بمنحه الانتصار.

وقال كوري «نحن فريق شاب نحاول العثور على هويتنا وفهم كيفية الفوز بالمباريات. انتصار كهذا يمنحنا الثقة بأنه مهما كنا بعيدين في النتيجة، يمكننا أن نقلبها لصالحنا». ومرر كوري 11 كرة حاسمة بالاضافة للنقاط الـ38 منها تسع ثلاثيات ناجحة من اصل 20 ثلاثية حققها فريقه الذي ثأر من خسارته أمام كليبرز الأربعاء حين اكتفى كوري بتسجيل 13 نقطة فقط. وقاد دونوفان ميتشل فريقه يوتا جاز للفوز على ميلووكي باكس 131-118، بتسجيله 32 نقطة. وأضاف جوردان كلاركسون 26 نقطة، والصربي بويان بوغدانوفيتش 20 نقطة ليوتا جاز الذي حقق رقما قياسيا في عدد الرميات الثلاثية (25 رمية ثلاثية ناجحة). وأنقذ لبيرون جيمس فريقه لوس أنجليس ليكرز من الخسارة امام شيكاغو بولز بتسجيله 28 نقطة وتمريره 7 كرات حاسمة بالاضافة الى 7 متابعات وقاده لفوز صعب بفارق نقطتين 117-115. وفي بقية المباريات فاز بوسطن سلتيكس على واشنطن ويزاردز 116-107، وهيوستن روكتس على أورلاندو ماجيك 132-90، وممفيس غريزليز على بروكلين نتس 115-110، ديترويت بيستونز على فينيكس صنز 110-105 بعد التمديد. وخسر نيويورك نيكس أمام أوكلاهوما سيتي ثاندر 89-101، وساكرامنتو كينغز أمام تورونتو رابتورز 123-144، ونيو أورليانز بيليكانز أمام تشارلوت هورنتس 110- 118.

