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دوليه

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فياريال هزم سلتا فيغو


صعد فياريال الى المركز الثالث مؤقتا بعدما استعرض في الشوط الأول من مباراته ومضيفه سلتا فيغو أول من أمس في افتتاح المرحلة الثامنة عشرة من الدوري الاسباني. وحسم فريق «الغواصة الصفراء» فوزه الثامن هذا الموسم 4-0 قبل الوصول الى الدقيقة 20 بعد أن دك شباك مضيفه بثلاثية عبر جيرار مورينو (5) الذي انفرد بصدارة الهدافين بعدما رفع رصيده الى 10 أهداف، وموي غوميس (14) ودانيال باريخو (19). ووجه فياريال الضربة القاضية لمضيفه باضافة الهدف الرابع في الدقيقة 31 عبر فرناندو نينو، ثم بقيت النتيجة على حالها حتى صافرة النهاية. ورفع فياريال رصيده الى 32 نقطة في المركز الثالث مؤقتا. وفي المقابل، تجمد رصيد سلتا فيغو عند 23 نقطة وبات مهددا بفقدان مركزه الثامن.


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