الأهلي أسقط سيراميكا وتصدر

دوليه

ارتقى الأهلي الى صدارة الدوري المصري الممتاز بعدما حقق فوزا مهما على سيراميكا كليوباترا بثنائية نظيفة على ملعب السويس الجديد اول من امس ضمن منافسات الجولة السادسة. ورفع الأهلي رصيده إلى 13 نقطة متصدرا ترتيب الدوري وتجمد رصيد سيراميكا عند 7 نقاط في المركز السابع. وفقد بيراميدز نقطتين جديدتين في مشواره بالدوري المصري بعد التعادل سلبيا مع مضيفه البنك الأهلي الصاعد حديثا للدوري. ورفع بيراميدز رصيده إلى 8 نقاط محتلا المركز الخامس وارتفع رصيد البنك الأهلي إلى 6 نقاط في المركز الحادي عشر.وفاز إنبي على مضيفه وادي دجلة بنتيجة 2-1، ليرفع الفائز رصيده إلى 7 نقاط في المركز الثامن وله مباراة مؤجلة ضد الاتحاد. في المقابل تجمد رصيد وادي دجلة عند 5 نقاط في المركز الـ14 وله مباراة مؤجلة مع بيراميدز.

