الزمالك والترجي معاً.. ومجموعة الأهلي سهلة

دوليه

أسفرت قرعة دور المجموعات في دوري أبطال أفريقيا التي سحبت اول من امس في القاهرة، عن مواجهة ثأرية بين الزمالك المصري والترجي التونسي اللذين جاءا في المجموعة الرابعة التي تضم أيضا مولودية الجزائر وتونجيت السنغالي.وجاءت القرعة متوازنة بالنسبة إلى الأهلي المصري حامل اللقب حيث وقع في المجموعة الأولى بجانب فيتا كلوب الكونغولي وسيمبا التنزاني والمريخ السوداني.ونفس الأمر بالنسبة إلى الوداد البيضاوي الذي جاء في المجموعة الثالثة مع فرق حوريا الغيني وبيترو أتلتيكو الأنغولي وكايزر تشيفز الجنوب إفريقي.ووقع فريقا الهلال السوداني وشباب بلوزداد الجزائري في المجموعة الثانية القوية أيضا حيث ضمت إلى جوارهما مازيمبي الكونغولي وصن داونز الجنوب إفريقي. وتنطلق الجولة الأولى يومي 12 و13 فبراير القادم على أن تختتم المباريات في 9 و10 أبريل. فيما أوقعت قرعة دور الـ 32 (الثاني) لبطولة كأس الكونفيدرالية الأفريقية بيراميدز المصري وصيف النسخة الماضية مع راسينغ العاجي في هذا الدور الذي سيقام بنظام الذهاب والعودة.