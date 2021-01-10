الأبيض والأصفر.. نهائي متوقع

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تواعد الكويت والقادسية في نهائي كأس ولي العهد بعد فوز الأول على برقان 2-0 والثاني على التضامن بالنتيجة ذاتها أول من أمس في الدور نصف النهائي للمسابقة. وسيلتقي الأبيض مع الأصفر بعد غد الثلاثاء في 07:00 مساءً على ستاد جابر في حلقة جديدة من سلسلة الصراع بين الفريقين المسيطرين على البطولات المحلية في السنوات الأخيرة، فيما سيلعب التضامن مع برقان غداً الاثنين في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.

ولم يجد الكويت أو القادسية صعوبة في تجاوز خصميهما في الدور نصف النهائي وبدا وكأن كلا المباراتين «بروفة» للمباراة النهائية واستعداد لها، حيث فاز الأبيض والأصفر بأقل مجهود ممكن ودون معاناة. واكتفى القادسية بهدفي عبد العزيز وادي (3) والألباني لورانس تراشي (27)، بينما استغل الكويت الطرد المبكر في صفوف برقان بعد حصول المدافع أحمد عليان على البطاقة الحمراء في الدقيقة 23، وسجل هدفي الأبيض فهد الهاجري (30) وجمعة سعيد في الدقيقة (45).

وبينما يبحث الكويت عن لقبه الثاني هذا الموسم بعد التتويج بكأس السوبر على حساب العربي، يريد القادسية أن يعيد الوصل مع البطولة التي يحمل الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بها بـ 9 ألقاب، مقابل 8 للكويت حامل اللقب في الموسمين الأخيرين، علماً بأن العربي توج باللقب في 7 مناسبات والسالمية مرتين وكاظمة مرة واحدة.

والنهائي الذي سيجمع الفريقين بعد يومين هو العاشر في تاريخ المسابقة، وتفوق القادسية في 6 مناسبات مقابل 3 للكويت، والتقى الأبيض والأصفر للمرة الأولى في المباراة النهائية موسم 2001-2002 وفاز القادسية يومها بهدف دون رد، كما تغلب القادسية في 3 نسخ متتالية مواصلاً تفوقه على الكويت في موسم 2003-2004 بنتيجة 2-1، وموسم 2004-2005 بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1، وموسم 2005-2006 بركلات الترجيح كذلك بعد التعادل 2-2.

وكان الفوز الأول للكويت على القادسية في نهائي موسم 2007-2008 عندما فاز بهدف الأنغولي أندريه ماكينغا في الوقت بدل الضائع، ورد القادسية في الموسم الذي يليه بالفوز 5-3 بركلات الترجيح بعد التعادل 1-1. وغابت المواجهات بين الفريقين في المباريات النهائية حتى موسم 2016-2017 عندما فاز الأبيض بركلات الترجيح 5-3 بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي، لكن الأصفر تفوق في الموسم الذي يليه بالطريقة ذاتها بعد التعادل 0-0، وعاد الكويت ليفوز في المباراة النهائية لموسم 2018-2019 بهدف دون رد سجله فيصل زايد.

