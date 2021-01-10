«طائرة العربي» تصطدم بكاظمة

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يخوض العربي مواجهة حاسمة أمام كاظمة في 07:00 مساء اليوم ضمن الجولة السابعة من دوري الدرجة الممتازة للكرة الطائرة والتي تشهد لقاء آخر يجمع الكويت مع الشباب في 05:00، وتقام المباراتان على صالة الاتحاد في مجمع الشيخ سعد العبدالله للصالات المغطاة.

ويتصدر الكويت ترتيب الفرق برصيد 11 نقطة بفارق الأشواط عن العربي صاحب الرصيد ذاته، يأتي بعدهما كاظمة بـ 10 نقاط، والقادسية 9 نقاط، والجهراء 7 نقاط، وأخيراً الشباب 6 نقاط.

وتعتبر مباراة اليوم هامة للطرفين إذ سيتقدم العربي خطوة إضافية نحو المنافسة الجدية على اللقب في حال الفوز، فيما يحتاج البرتقالي إلى الانتصار للمحافظة على آماله في المنافسة. وكان الأخضر هزم خصمه في القسم الأول بصعوبة 3-2 وهو يسعى إلى تكرار انتصاره اليوم خصوصاً بعد تحقيقه نتائج لافتة بفوزه على الكويت والقادسية وهو ما وضعه في مقدمة الترتيب. ويعتمد مدرب العربي، الإيراني جواد شمامي على مجموعة مميزة من اللاعبين مثل المعد عبدالناصر العنزي وعلي رمضان ومبارك عبدالهادي ومحمد السويد فضلا عن المحترف البلغاري المميز البلغاري فينيلين كادانكوف.

وفي الطرف الآخر يأمل كاظمة في المحافظة على آماله في المنافسة على اللقب من خلال الفوز في مباراة اليوم خصوصا انه تلقى هزيمتين في البطولة لغاية الأولى أمام العربي والثانية أمام الكويت بعد أن كان متقدما بشوطين الأمر الذي أضعف حظوظه في المنافسة.

وفي المباراة الثانية يبدو الكويت الاقرب إلى مواصلة الصدارة نظرا للفارق الفني الكبير الذي يصب في مصلحته عن خصمه الشباب متذيل الترتيب.

