استدعاء قائمة جديدة لمواجهة فلسطين

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أنهى الأزرق أمس تجمعه الذي استمر 6 أيام تحت قيادة المدرب الإسباني أندريس كاراسكو استعداداً للتصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة إلى نهائيات مونديال قطر 2022 وكأس آسيا 2023 في الصين. ومن المنتظر أن يتجمع المنتخب مجدداً يوم الخميس المقبل قبل 4 أيام من مواجهة فلسطين الودية، على أن يعلن كاراسكو القائمة الجديدة المستدعاة بعد المباراة النهائية لكأس ولي العهد التي ستجمع القادسية مع الكويت بعد غد الثلاثاء.

وستنطلق تدريبات الأزرق الخميس المقبل وهو اليوم ذاته الذي سيصل فيه وفد المنتخب الفلسطيني إلى البلاد، على أن يخوض الضيوف تدريبهم الأول يوم الجمعة المقبل.

وكان كاراسكو استدعى قائمة ضمت 27 لاعباً ليس من ضمنهم لاعبي الأصفر والأبيض وبرقان والتضامن الذين تأهلوا إلى الدور نصف النهائي من كأس ولي العهد.

وكان من المفترض أن يلعب المنتخب مباراة ودية أمام نظيره اللبناني لكن الأخير اعتذر بسبب ضيق الوقت بعد قرار السلطات الصحية في الكويت باستثناء الوفدين اللبناني والفلسطيني من الحجر المفروض في ظل جائحة كورونا.

وكان رئيس لجنة المسابقات في اتحاد الكرة فهد الهملان أعلن عن تأجيل انطلاقة الدوري بدرجتيه الممتازة والأولى حتى يوم 21 يناير الحالي بعد أن كان مقرراً له أن ينطلق يوم الخميس المقبل.

وأوضح الهملان أن قرار التأجيل جاء لمنح الأزرق الفرصة لإعداد اللاعبين بصورة مميزة قبل المواجهة الودية الدولية أمام فلسطين يوم 18 يناير الحالي «لا سيما أن الأزرق تنتظره مهمة كبيرة في التصفيات وعلينا أن نقف خلفه جميعاً لإعداده بالشكل المطلوب وتسخير كل الإمكانات لتحقيق أفضل نتائج ممكنة».

وتنتظر المنتخب مباراتان حاسمتان في المجموعة الثانية للتصفيات أمام أستراليا والأردن يومي 25 و30 مارس المقبل.

وتتصدر أستراليا المجموعة برصيد 12 نقطة، بينما يحتل الأزرق المركز الثاني برصيد 10 نقاط وبفارق الأهداف عن المنتخب الأردني.

فيما تأتي نيبال في رابعة برصيد 3 نقاط، وتتذيل تايوان الترتيب دون رصيد من النقاط.

