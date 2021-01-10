الكويت والجهراء يواجهان القرين وبرقان في «السلة»

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ينطلق اليوم الدور الثاني من دوري كرة السلة باقامة لقاءين يجمعان الكويت مع القرين في 05:30، والجهراء مع برقان في 07:30، وتقام المباراتان على صالة الاتحاد في مجمع الشيخ سعد العبدالله للصالات المغطاة. ويقام الدور الثاني بنظام «بلاي أوف» من 3 مباريات على أن يتأهل الى المربع الذهبي الفائز في مباراتين. وتأهلت أربعة فرق من كل مجموعة إلى هذا الدور الذي يقام بنظام المقص حيث تأهل من المجموعة الاول اندية الكويت والجهراء والشباب والعربي، فيما تأهل من الثانية كاظمة والقادسية وبرقان والقرين. في المباراة الأولى تبدو الامور محسومة لصالح الكويت نظرا للفارق الكبير في الاداء خلال الدور الاول، إذ حقق الأبيض الفوز في جميع مبارياته دون أي هزيمة. ويقود الكويت المدرب الالماني المميز بيتر شومرز الذي يعتمد على مجموعة مميزة من اللاعبين أمثال راشد الرباح، حسين الخباز، عبدالله الشمري، محمد وحمد عدنان، الكسندر الغيص وتركي حمود. في المقابل يطمح القرين الى تقديم عرض قوي بقيادة مدربه التونسي نضال عبدالكريم الذي يعول على لاعبيه فهد توفيق ومحمد المطيري ووليد السلمي. وفي المباراة الثانية ستكون الصورة مختلفة نظراً لتقارب مستوى الطرفين حيث يسعى الجهراء الى تحقيق بداية قوية على حساب نظيره برقان الساعي الى تأكيد قدرته على المنافسة الجدية. ويقود الجهراء المدرب اللبناني المميز أحمد الفران الذي يعتمد على لاعبي الفريق عبدالعزيز الحميدي، محمد أشكناني، يوسف عقاب واحمد درويش. فيما يعول نظيره الوطني طلال القلاف على لاعبيه احمد سعود، مساعد العتيبي، سعد عبدالمنعم وحمد العلي.

