الأسرة الرياضية فقدت حسن المجمد وعلي أبل

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فقدت الأسرة الرياضية المدرب الوطني د. حسن المجمد، والحكم الدولي السابق في الكرة الطائرة علي أبل اللذين وافتهما المنية أول من أمس. وكان الراحل المجمد حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم في النادي العربي في وقت سابق، وعضواً في الجمعية العمومية للنادي. وكان يحظى الفقيدان المجمد وأبل بمحبة واحترام جميع من زاملهما في الحقل الرياضي لما يتمتعان به من حسن الخلق والتعامل الطيب.والقسم الرياضي الذي آلمه المصابين يتقدم بخالص العزاء وصادق المواساة من أسرة الفقيدين، تغمدهما الله بواسع رحمته وألهم أهلهما وذويهما الصبر والسلوان.