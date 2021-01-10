لماذا أخذت اللقاح؟

الاخيرة

توجهت قبل أيام إلى أرض المعارض، بعد أن وصلتني رسالة بحلول موعد التطعيم، وأخذت اللقاح، ولم يستغرق إلا دقائق قليلة.

وبعد أيام سأتلقى الجرعة الثانية من لقاح فايزر، وأكون بذلك قد أخذت بالخيار الذكي والعلمي، وقمت بواجبي نحو نفسي، وعائلتي، ووطني، وديني!

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بدأت دول العالم تفرض عمليات الحجر الكلي بسبب وصول الفيروس الجديد «سريع العدوى»، والذي سيصل عاجلاً أو آجلاً إلى الكويت، كما وصل سلفه الكوفيد - 19 إلى جميع دول العالم، حتى الجزر المنعزلة والبعيدة منها، ونحن لسنا جزيرة.

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حال وصول الفيروس الجديد للكويت، سيكون أمامه نوعان من البشر، الأول من أخذ التطعيم، ومن ثم أصبح آمناً من شر ذلك الوباء الخطير، والثاني من لم يأخذ اللقاح باختياره، وبالتالي سيصبح عرضة للإصابة والموت، ولا أعلم ما الذي سيقوله قبل رحيله لنفسه، وأهله، وأولاده، وأقربائه، وأصدقائه؟

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آخر محطة: الأمر شديد الجدية، وأخذ اللقاح ليس خياراً بين الخيارات، بل هو الخيار الوحيد أخلاقياً ووطنياً ودينياً، فمن سيصاب بعد أن فوت فرصة أخذ اللقاح سيصبح عالة على أهله، ووطنه، وحتى دينه الذي حرَّم مبدأ إلقاء النفس في التهلكة، وعدم أخذ اللقاح هو تماماً ذلك.

