المقاومة بالزهور..

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يقتني الفلسطيني مؤمن عمرو، أنواعا نادرة من الزهور تزرع للمرة الأولى في فلسطين، مقاوما احتكار سلطات الاحتلال الاسرائيلي لها. واستطاع عمرو (37 عاما) توفير مناخ خاص لزراعة نوعين نادرين من الزهور، وهما الثلج، والعناق، في مزرعة بمساحة 2000 متر مربع ببلدة دورا جنوب الخليل بالضفة الغربية المحتلة. وتنتج المزرعة نحو 8 آلاف زهرة شهريا، فالى جانب الثلج، والعناق، تنتج أصنافا عدة أبرزها زهرة الجوري بكل ألوانه. ويقول المزارع الفلسطيني، ان جائحة فيروس كورونا أثرت سلبا على مزرعته، ما اضطره في بداية الجائحة مطلع مارس الماضي، الى اتلاف كميات كبيرة من الزهور، ما تسبب بخسائر مادية كبيرة. وتعد مياه الري أحد أبرز معوقات توسيع مزرعة عمرو، حيث تمنع السلطات الاسرائيلية الفلسطينيين من حفر آبار مياه جوفية. وبشأن المعوقات الأخرى يوضّح عمرو أن أهمها يتمثل بمنافسة المنتجات الاسرائيلية، اضافة الى تهديد الاستيطان الاسرائيلي، اذ تقع المزرعة في المنطقة المصنفة «ج» حسب اتفاق أوسلو. ويضيف «المخاوف من السيطرة الاسرائيلية على المنطقة، قائم، حيث تقع مزرعتي في منطقة تحت السيطرة الاسرائيلية الكاملة، مدنيا وأمنيا».

وعادة ما تمنع السلطات الاسرائيلية، الفلسطينيين من البناء واستصلاح أراض تقع في المناطق «ج». (الأناضول)

