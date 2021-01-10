الفنان صادق الدبيس.. في ذمة الله

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انتقل الى رحمة الله تعالى الفنان صادق الدبيس عن عمر ناهز

الـ 62 عاما ، متأثراً باصابته بمرض السرطان وقد نعت ابنته دانة ونشرت خبر وفاته في حسابها على انستغرام، كما نعاه عدد كبير من زملائه في الوسط الفني.

وصادق الدبيس من مواليد 1958، وشارك في العديد من البرامج والأعمال الفنية، منها: «سلامتك»، و«قاصد الخير»، و«أبناء الغد»، و«سوق المقاصيص» ودخل الدبيس المجال الفني العام 1983، وشارك في أعمال عديدة، وأصيب بسرطان الأمعاء في العام 2019، ومنذ ذلك الوقت وهو يعالج بالكيماوي.

وشارك في العديد من الأعمال الفنية، خاصة المسلسلات التلفزيونية، ومنها: «ريال وست حريم، الملكة، 2 في الاسعاف، أميمة في دار الأيتام، أم سعف جت كوم 2، في البيوت أسرار، الاختيار الصعب، فريج صويلح، دلق سهيل ج2، العقاب، قاصد خير».

كما شارك في مسلسلات اذاعية مثل: «مصادفة تلاقينا، فارس مع النفاذ، قلب حنون، راعي الديوانية، وعند جهينة الخبر اليقين، نافذة على التاريخ، أم سعف جتكم»، ومن المسرحيات التي شارك فيها: «الأميرتان، دقت الساعة، الأميرات الثلاث»، وقدم برنامج «سلامتك».

