الأزهر: من مات بـ«كورونا».. شهيد

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أكد مركز الأزهر العالمي للفتوى الالكترونية، أن المتوفي بفيروس كورونا، شهيد.

وقال المركز، رداً على سؤال «هل يعد الميت بفيروس كورونا شهيدا؟»: «الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد؛ فمن مات بفيروس كورونا فانا نحتسبه عند الله شهيدًا، له أجر شهداء الآخرة؛ لقول سيدنا رسول الله ?: «الشهداء خمسة: المطعون والمبطون والغريق وصاحب الهدم والشهيد فى سبيل الله» (متفق عليه)، والمطعون أي الذى أصابه داء الطاعون، ومثله كل من مات جراء الوباء.

ولقوله ?: «ما تعدون الشهيد فيكم؟» قالوا: يا رسول الله، من قتل فى سبيل الله فهو شهيد، قال: «ان شهداء أمتى اذًا لقليل»، قالوا: فمن هم يا رسول الله؟ قال: «من قتل فى سبيل الله فهو شهيد، ومن مات فى سبيل الله فهو شهيد، ومن مات فى الطاعون فهو شهيد، ومن مات فى البطن فهو شهيد»، وزاد فى رواية «والغرق شهيد».

وقال المركز، ان مات بفيروس كورونا داخل في حكم من مات بالطاعون، وقد عرف ابن منظور في (لسان العرب) الطاعون بأنه: «المرض العام والوباء الذى يفسد له الهواء فتفسد له الأمزجة والأبدان»، غير أن الشهداء نوعان: شهيد الدنيا والآخرة، وشهيد الآخرة.

فشهيد الدنيا والآخرة هو من مات في قتال أعداء الدين والوطن، وحكم هذا الشهيد أنه لا يغسل ولا يصلى عليه؛ بل يدفن على حالته.

أما النوع الثاني، وهو شهيد الآخرة فهو من مات بسبب معين من مجموعة الأسباب التي ذكرت فى الحديث الشريف والتي منها الموت بسبب وباء كفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)؛ ولكنه يغسل ويكفن ويصلى عليه صلاة الجنازة، ولا يشترط المسجد لصحة صلاة الجنازة، وتجوز صلاتها فى المشافي أو في الخلاء وعلى المقابر.

