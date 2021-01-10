وزير الدفاع: اليقظة والجاهزية دون تهاون أو تراخٍ

وطن النهار

قام نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ حمد جابر العلي بزيارة تفقدية الى قاعدة محمد الأحمد البحرية حيث كان في استقباله لحظة وصوله رئيس الأركان العامة للجيش الفريق الركن خالد صالح الصباح، ونائب رئيس الأركان الفريق الركن فهد عبدالرحمن الناصر وعدد من كبار قادة الجيش.

بدأ برنامج الزيارة بكلمة ألقاها آمر القوة البحرية العميد الركن بحري هزاع مطلق العلاطي، رحب فيها بنائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والحضور، بعد ذلك قام بتقديم ايجاز مفصل بين من خلاله المهام والواجبات المنوطة بالقوة البحرية، ومدى الجاهزية القتالية والفنية والادارية، وحجم التنسيق والتعاون القائم بينها وبين وزارة الداخلية ممثلة بالادارة العامة لخفر السواحل، ومختلف المؤسسات والهيئات ذات العلاقة بالنشاط البحري بالبلاد.

وقد نقل نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في كلمة له خلال هذه الزيارة تحيات وتقدير القيادة السياسية لمنتسبي القوة البحرية، على جهودهم المخلصة، وعملهم المتواصل الدؤوب لحفظ أمن وسلامة مياهنا الاقليمية ، مؤكدا أن ما يقوم به منتسبو القوة البحرية (النواخذة) يجعلنا نستذكر بكل فخر واعتزاز مسيرة الآباء والأجداد الذين جابوا البحار سفرا وتجارة ودفاعا عن الوطن، وقدموا أروع صور الصبر والتضحية والفداء، وسطروا من الملاحم والبطولات ما يزخر بها تاريخ الكويت العريق، وهم اليوم يحملون هذه الأمانة والمسؤولية بكل تفانٍ واخلاص، وذلك من خلال تنفيذهم لمختلف المهام والواجبات، والتي تتطلب منهم الاستعداد والجاهزية واليقظة دون تهاون أو تراخٍ، جنبا الى جنب مع اخوانهم من منتسبي القوات المسلحة بمختلف قطاعاتها، فأمن الكويت واستقرارها وبذل الغالي والنفيس من أجلها، يحتم على الجميع استمرار العمل والتخطيط والتدريب، للوصول الى ما نطمح اليه من تطور وكفاءة وقدرة وفاعلية.

كما شدد الوزير على ضرورة الاستفادة من مختلف التمارين والمهام المشتركة والتي تقوم القوة البحرية الكويتية بتنفيذها مع نظيراتها بالقوات المسلحة في الدول الشقيقة والصديقة، وهو ما يساعد في عملية توحيد المفاهيم وتنوع مهارات العمل الميداني، علاوة على اكتساب قواتنا للمزيد من الخبرات في هذا المجال، والتي تسهم بدورها في تحقيق التفوق والتميز والاحترافية في أدائها، ورفع مستوى وكفاءة منتسبيها، خاصة في ظل الظروف والأحداث الاقليمية المتسارعة التي تشهدها المنطقة، والتي تتطلب منا أن نكون على درجة عالية من الجاهزية والاستعداد واليقظة.

بعد ذلك قام الوزير حمد جابر العلي بجولة تفقدية في قاعدة محمد الأحمد البحرية شملت عددا من القطع البحرية والورش الفنية والوحدات البحرية الخاصة، حيث استمع الى شرح مفصل حول طبيعة العمل والمهام والواجبات والأدوار المناطة بهذه الوحدات.

وفي ختام زيارته حث قيادات ومنتسبي القوة البحرية على الاستمرار ببذل الجهود واستغلال مختلف الامكانيات في سبيل تحقيق التطور والارتقاء والوصول بالقوة البحرية الكويتية الى المستوى الذي نتطلع اليه، لصون أمن واستقرار وطننا العزيز وسلامة مياهه الاقليمية، متمنيا للجميع دوام التوفيق والسداد، والعمل لما فيه خير ورفعة هذا الوطن المعطاء، في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد وسمو ولي عهده الأمين حفظهما الله ورعاهما وسدد على طريق الخير خطاهما.

