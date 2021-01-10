وزير الداخلية: فتح باب الالتحاق بأكاديمية «سعد العبدالله»

وطن النهار

وجه وزير الداخلية الشيخ ثامر العلي بفتح باب التسجيل مرة أخرى للراغبين بالالتحاق بأكاديمية سعد العبدالله للعلوم الأمنية (دفعة 47) من الطلبة خريجي الثانوية العامة للعام الدراسي 2017-2018.

وقالت الادارة العامة للعلاقات والاعلام الامني بالوزارة في بيان صحافي ان توجيهات وزير الداخلية جاءت من منطلق تحقيق العدالة ومبدأ تكافؤ الفرص واتاحتها أمام جميع أبناء الوطن. واوضحت الادارة ان هذه التوجيهات جاءت ايضا بناء على حرص وزير الداخلية على استقطاب كل من تتوافر فيه شروط الالتحاق وفقا للاجراءات المتبعة بعدما حالت الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد بسبب الاوضاع الصحية نتيجة تداعيات جائحة كورونا دون السماح بتسجيل جميع الراغبين بالالتحاق بالاكاديمية خلال الفترة السابقة.

وذكرت ان تقديم طلب الالتحاق يتم وفقا للنموذج المعد لذلك عبر الموقع الالكتروني للوزارة وارفاقه مع جميع المستندات المطلوبة واحضارها الى ادارة التسجيل والقبول بعد التسجيل عبر الموقع الالكتروني.وقالت ان تعبئة استمارة طلب الالتحاق ستتم خلال الأسبوع المقبل اعتبارا من يوم الأحد 10 يناير ولغاية يوم السبت 16 يناير من خلال الموقع الالكتروني للأكاديمية على أن يتم تقديم طلبات الالتحاق لادارة التسجيل والقبول بالاكاديمية من خلال البوابة رقم 4 مقابل الادارة العامة للمرور وفقا للمواعيد التي يحددها النظام بعد التسجيل.

