الساير: ماضون في مساندة المنكوبين ودعم المحتاجين في الداخل والخارج

وطن النهار

قال رئيس مجلس ادارة جمعية الهلال الأحمر الكويتية الدكتور هلال الساير أمس السبت ان الجمعية منذ تأسيسها في العاشر من يناير عام 1966 ماضية في البذل والعطاء لمساندة المنكوبين ودعم المحتاجين في الداخل والخارج وتقوم بدور بارز كذراع مساندة لكويت الانسانية.

وأضاف الساير لـ (كونا) بمناسبة الذكرى الـ55 لتأسيس الهلال الأحمر الكويتي التي تصادف غدا الأحد أن الجمعية حظيت خلال مسيرتها الانسانية الحافلة بأوجه الخير والعطاء وتسخر كل امكاناتها للحد من تداعيات الأزمات أو الكوارث.

وأوضح أن الجمعية أطلقت مهام ومبادرات أكثر شمولية ووقفت من خلالها جنبا الى جنب مع الأفراد والمؤسسات والأسر المحتاجة والعمال في مواجهة آثار تفشي وباء كورونا المستجد (كوفيد– 19) وبشكل مواز لكل الجهود التي تبذلها وزارة الصحة والاجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة كورونا.

وذكر أن الجمعية بذلت جهودا حثيثة دعما لجهود وزارة الصحة في مواجهتها لتداعيات فيروس كورونا عبر مشاركة أكثر من 1500 من متطوع في تقديم الخدمات في المحاجر الصحية والمطار والمستشفيات والجمعيات التعاونية لتنظيم العمل والتأكد من التزام الجميع بالضوابط الوقائية.

وبين أن الجمعية وفرت الكثير من المتطلبات لوزارة الصحة سواء الأجهزة الطبية والعيادة الطبية المتنقلة ودعم المحاجر الصحية بكل المستلزمات الصحية والمعيشية ومنها المحجر في أرض المعارض ومحجر وزارة الأشغال ومحجر متنزه الخيران واكوامارين وخليفة والوطنية وتوفير الأجهزة الطبية.

ولفت الساير الى أنه تم تجهيز 156 شقة موزعة على 23 عمارة سكنية بكل المستلزمات الرئيسة للمعيشة تغطي المتطلبات الضرورية للطواقم التمريضية مؤكدا أهمية توفير أماكن اقامة آمنة وملائمة للعاملين في الرعاية الصحية.

وأشار الى أن الجمعية وفي اطار دعمها كوادر الأجهزة الرسمية نقلت أكثر من 3277 مواطنا بالاخلاء الجوي والبري ونقلهم الى مقر سكنهم كما نقلت مع متطوعيها بالتنسيق مع وزارة الصحة عينات المسحات الى المختبرات الصحية عبر اكثر من 100 رحلة جرت وفق الأطر المرجعية الصحية.

