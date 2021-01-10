البلدية استقبلت 10 آلاف و919 شكوى

وطن النهار

كشفت البلدية عن تلقي قسم طوارئ الخط الساخن «139» بمراقبة النقليات في ادارة الخدمات العامة وخدمة «24727732» واتس اب الشكاوي 10919 شكوى من جميع المحافظات. وأوضحت البلدية أن أعلى معدل للشكاوى كما ذكرته الإحصائية الصادرة من ادارة الخدمات الخدمات العامة كان في محافظة الأحمدي 2523 شكوى تلتها محافظة الفروانية 1852 شكوى. واشارت الى أنه تم تلقي 1829 شكوى من محافظة الجهراء ومن محافظة مبارك الكبير 1643 شكوى ومن محافظة حولي 1554 شكوى ومن محافظة العاصمة 1518 شكوى. وتابعت بأن خدمة الواتس آب والخط الساخن حلقة وصل بين جهاز البلدية والجمهور لمساعدتهم في كافة المجالات التي تقع ضمن اختصاصاتهم. ولفتت البلدية الى أنه في حال وجود الحالات الطارئة في مختلف المحافظات التي تستوجب الحل الفوري فانه يتم تحريك آليات ومعدات للعمل على حلها فورا.