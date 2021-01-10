«السكنية»: اعتماد مخططات تنظيمية لمشاريع إسكانية

وطن النهار

اصدر مدير عام المؤسسة العامة للرعاية السكنية م. بدر الوقيان قرارات ادارية بشأن اعتماد المخططات التنظيمية لعدد من المشاريع الاسكانية، وجاءت هذه القرارات بناء على قرار وزير الدولة لشؤون الاسكان رقم (53) لسنة 2019 والقاضي بتشكيل لجنة لاعتماد المخططات التنظيمية بالاضافة الى كتاب رئيس لجنة اعتماد المخططات التنظيمية لمشاريع المؤسسة.

وقرر الوقيان اعتماد المخطط التنظيمي المعدل للمحور الخدمي في قطعة (3-4) في مدينة جابر الاحمد السكنية، والمخطط التنظيمي المعدل للضاحية السابعة (المنطقة الصناعية ومنطقتي المعارض والمخازن) بمدينة صباح الاحمد السكنية، والمخطط التنظيمي المعدل للقطعة (8) في مشروع سعد العبدالله الاسكاني، والمخطط التنظيمي المعدل لمشروع غرب عبدالله المبارك الاسكاني، والمخطط التنظيمي المعدل لمدينة المطلاع السكنية.

ولفت القرار الى تولي قطاع التخطيط والتصميم (ادارة التنسيق والبرامج) تزويد بلدية الكويت بنسخة اصلية من المخطط التنظيمي المعتمد لهذه المشاريع من المؤسسة لتقوم البلدية باصدار التراخيص واتخاذ كل الاجراءات الخاصة بها، الى جانب تزويد جميع الوزارات والجهات ذات العلاقة بنسخة من المخطط المذكور.

