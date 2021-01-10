وطن النهار

انطلقت اعمال استكمال جسر صباح الناصر بعد توقف دام 11 عاماً، بسبب الخلاف بين مقاول العقد السابق ووزارة الأشغال ادى الى توقف اعمال المشروع المهم بشكل تام لاكثر من 11 عاماً، وقامت الاليات التابعة للعقد الجديد بالأعمال المساحية وتنظيف المكان وتقييم الموقع.

ويشمل العقد الجديد إنشاء وإنجاز وصيانة تقاطعات من طريق الدائري السادس، والمؤدية إلى المناطق السكنية الجديدة في غرب جليب الشيوخ وكبد وصباح الناصر وكذلك تخطيط تقاطع جديد يضمن سلامة مرتادي تلك الطرق من رواد البر والجواخير والاسطبلات، وكذلك سكان منطقة غرب عبدالله المبارك الجديدة، فيما يتضمن ايضا جسرا علويا بطول 900 متر مع 4 التفافات عكسية تخدم المنطقة وتسهل الدخول والخروج إلى طريق كبد والصليبية.

وتبلغ كلفة المشروع الإجمالية 10 ملايين و900 ألف دينار، وبمدة انجاز تصل الى عام ونصف العام.

