«الصحة»: 427 إصابة جديدة بـ«كورونا».. وحالتا وفاة

وطن النهار

فعلت وزارة الصحة خدمة الخط الساخن 151 الخاص بالاتصالات والاستفسارات لكل ما يتعلق بالتطعيم ضد «كوفيد- 19».

من جانب آخر، أعلنت الوزارة تسجيل 427 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19» في الساعات

الـ 24 الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 153900 حالة في حين تم تسجيل حالتي وفاة إثر إصابتهما بالمرض ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة 942 حالة.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة د. عبدالله السند لـ «كونا» إن عدد من يتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ 51 حالة ليصبح بذلك المجموع الكلي للحالات التي ثبتت إصابتها بمرض «كوفيد- 19» ومازالت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة 4230 حالة.

وأضاف السند أن عدد المسحات التي تم اجراؤها في الساعات الـ 24 الماضية بلغ 8015 مسحة ليبلغ مجموع الفحوصات 1319646 فحصا.

وكانت وزارة الصحة أعلنت في وقت سابق شفاء 245 إصابة في الساعات

الـ 24 الماضية ليبلغ مجموع عدد حالات الشفاء 148728 حالة.

