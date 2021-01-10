«الخدمة المدنية»: القطاع الخاص مخرج لتوظيف 25 ألف كويتي

وطن النهار

بدأ ديوان الخدمة المدنية استقبال طلبات شغل المناصب الاشرافية والقيادية، بناء على قرار مجلس الوزراء باستئناف التعيين وشغل الوظائف الاشرافية بمراعاة جميع القواعد والاحكام والاجراءات المقررة قانونا في هذا الشأن. وأكدت مصادر مطلعة لـ «النهار» أن توظيف الخريجين من ابناء الكويتيات مازال معلقا حتى يتم الانتهاء من وضع آلية واضحة ومخاطبة مجلس الوزراء بشرط ألا تتعارض مع فترات تسجيل خريجي الجامعات والمعاهد التدريبية. وأوضحت المصادر أن هناك دراسة لايجاد رؤية واضحة للتقليل من تكدس الخريجين الكويتيين الذين لم يتمكنوا من إيجاد فرص وظيفية في سوق العمل، مشددة على ان هذا يمثل تحديا كبيرا في توفير وظائف للخريجين الكويتيين الذين بلغ عددهم ما يقارب الـ 25 ألفا من المواطنين العاطلين أو الباحثين عن العمل، بحسب آخر الاحصائيات المتفاوتة.