الياسين: أسبوع.. لإعداد كشوفات تطبيق «الإحلال»

وطن النهار

تمكن رجال الادارة العامة للمباحث الجنائية من ضبط 4 اشخاص من جنسية عربية يقومون بتصوير وتسريب مستندات وملفات قضايا مقابل تقاضي مبالغ مالية كرشوة وتمت احالتهم الى الجهات المختصة.

وفي التفاصيل فقد توصلت التحريات السرية للادارة العامة للمباحث الجنائية عن قيام ثلاثة موظفين يعملون في احدى المحاكم بالاضافة الى مندوب محام يقومون بتقاضي مبالغ مالية مقابل تصوير ملفات قضايا منظورة امام المحكمة وبيعها.

وبعد البحث والتحري والتأكد من المعلومات تم استصدار الاذن القانوني بعمل كمين محكم للمتهمين وتم تزويد احد المصادر السرية برقم قضية منظورة امام المحكمة ومبلغ من المال وعند الاستلام والتسليم تم القاء القبض على المتهمين وهم 4 من احدى الجنسيات العربية وقد تم توثيق عملية ضبط الجناة بالواقعة المشار اليها.

وبالتحقيق مع المتهمين اعترفوا بما نسب اليهم وانهم يقومون بتصوير مستندات وملفات قضايا منظورة امام المحكمة مقابل مبلغ من المال.

وتمت احالة المتهمين الى جهات الاختصاص لاتخاذ الاجراءات اللازمة بحقهم.

ومن جانبها اصدرت وزارة العدل بيانا قدمت فيه الشكر والتقدير لوزير الداخلية الشيخ ثامر علي صباح السالم الصباح وقطاع الأمن الجنائي في الوزارة على جهودهم في ضبط عدد من الأشخاص الوافدين الذين قاموا بتصوير وتسريب مستندات وملفات قضايا مقابل تقاضي مبالغ مالية كرشوة.

وأكدت وزارة العدل في بيان صحافي نجاح التنسيق مع وزارة الداخلية لمكافحة كافة اشكال الفساد والتجاوز على القانون معربة عن رفضها لمثل تلك الأعمال الشاذة التي قامت بها تلك المجموعة ومن يقف خلفها ويتعاون معها بهدف الاضرار بمصالح المتقاضين.

وبينت الوزارة ان وزير العدل د. نواف سعود الياسين اصدر قرارا وزاريا يلزم جميع قطاعات وادارات الوزارة بتنفيذ قرار مجلس الخدمة المدنية بشأن قواعد واجراءات تكويت الوظائف الحكومية.

وأضافت ان قرار د. الياسين الزم القطاعات في الوزارة بموافاة قطاع الشؤون الادارية والمالية بأسماء وبيانات الموظفين المشمولين بسياسة الاحلال خلال اسبوع من تاريخه، وذلك انطلاقا من ايمانه بضرورة تكويت وزارة العدل واحلال العناصر الوطنية لا سيما وأنها من الجهات الحكومية الحساسة المؤتمنة على اسرار الناس وقضاياهم.

