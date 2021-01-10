الفارس: خطة لمواجهة أحمال صيف 2021

وطن النهار

قام وزير النفط وزير الكهرباء والماء د. محمد الفارس بجوله تفقدية استطلاعية صباح امس لمحطة الزور الجنوبية لتوليد القوى الكهربائية وتقطير المياه.

وقد رافق الوزير كل من وكيل الوزارة م.جاسم النوري والوكيل المساعد لمحطات القوى الكهربائية وتقطير المياه م. خليفة الفريج ورئيس مهندسي تشغيل وصيانة محطات القوى الكهربائية وتقطير المياه م.هيثم العلي ورئيس مهندسي مشاريع المحطات وذلك بحضور جميع مديري المحطات ومديري الادارات التابعة لقطاع المحطات حيث عقد اجتماع مع جميع المديرين في قطاع المحطات وذلك لمتابعة الأعمال التي يقومون بها وما الخطط لمواجهة صيف 2021.

وقد القى الوزير الفارس كلمة شَكر فيها جميع العاملين في قطاع محطات القوى الكهربائية وتقطير المياه على جهودهم التي يبذلونها لتأمين الكهرباء والماء لكل من يسكن ارض الكويت. وأشار الفارس الى ترحيبه بأي اقتراحات او ملاحظات من شأنها ان تؤدي الى تطوير العمل والارتقاء به وتخلل الزيارة تقديم عرض فيلم وثائقي عن قطاع محطات القوى الكهربائية وتقطير المياه الذي يعد بمثابة العمود الفقري للوزارة وكيفية العمل بروح الفريق الواحد للوصول لأعلى جودة من الانتاجية.

من جانبه، رحب الوكيل المساعد لمحطات القوى الكهربائية وتقطير المياه المهندس خليفة الفريج بمعالي الوزير د. محمد الفارس، مثمنا قيام الوزير بتحفيز ابنائه العاملين في قطاع المحطات.

بدوره قدم مدير محطة الزور الجنوبية لتوليد القوى الكهربائية وتقطير المياه المهندس عادل العنزي عرضا عن التكنولوجيا المتعددة المستخدمة في محطة الزور الجنوبية وهي وحدات التوليد البخارية والغازية ونظام الدورة المشتركة بإجمالي انتاج يساوي 30 في المئة من اجمالي انتاج المحطات للطاقة الكهربائية في الكويت، كما يتم تحلية المياه بنظام التقطير الوميضي ونظام التناضح العكسي ليبلغ اجمالي انتاج المياه 20 في المئة من انتاج المحطات بالكويت، كما تعتبر محطة الزور هي نقطة الوصل للشبكة الوطنية الكهربائية مع منظومة الربط الكهربائي الخليجي.

وقد شملت الزيارة غرفة التحكم الحرارية (TCR) ومن ثم غرفة التحكم الكهربائية الرئيسية (ECR) ومن ثم لوحدات التحلية بنظام التناضح العكسي لانتاج المياه RO ومن ثم زيارة غرفة التحكم للوحدات الغازية.

واطلع على سير العمل في المحطة وأثنى على تفانيهم في اداء مهامهم بأكمل وجه وحثهم على الاستمرار في هذا العمل وتطويرا للجانب الفني والاطلاع بشكل مستمر على التكنولوجيا العالمية.

