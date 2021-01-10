«النجاة الخيرية»: أكثر من 22 ألفاً استفادوا من أنشطتنا

وطن النهار

قال مشرف حلقات القرآن الكريم بادارة ورتل لشؤون القرآن الكريم والسنة النبوية التابعة لجمعية النجاة الخيرية «ورتل» الشيخ عبدالله العلي: منذ بداية جائحة كورونا حرصنا ان تكون لنا بصمة قرآنية واضحة خلال هذه الفترة العصيبة فقمنا باستثمار وسائل ومنصات التواصل الاجتماعي في تعليم وتحفيظ وتدريس القرآن الكريم وعلومه. وتابع العلي: بلغ عدد المستفيدين من انشطتنا القرآنية خلال هذا العام اكثر من 22 الف مستفيد من اكثر من 70 دولة حول العالم وهذه تعد احدى ايجابيات فيروس كورونا حيث توسعت اعمال الادارة واستطعنا الوصول الى شريحة جديدة من الجاليات المسلمة المقيمة بالدول الغربية والتي تعد بأمس الحاجة لمن يعلهم القرآن الكريم وعلومه. مبينا ان من الدول التي عملت بها ادارة ورتل للقرآن الكريم والسنة النبوية «عن بعد» الولايات المتحدة الأميركية وفرنسا والمملكة المتحدة وماليزيا وبورما والهند والمغرب واندونيسيا وتركيا وتشاد وتونس وجمهورية مصر العربية وجمهورية مالي وسيرالون وقطر ولبنان والأردن والصومال وبنغلاديش والسودان وغيرها من الدول الأخرى، وذلك من خلال فريق عمل مميز من ذوي الخبرة والكفاءة العالية وكذلك لدينا خطة واضحة نعمل من خلالها وهذه اهم اسرار تميزنا. وأوضح العلي ان جديد الادارة هذه الأيام اقامة برنامجي افنان وريان (أفنان الخاص بالحافظات الصغار، وريان خاص بالبنين) من عمر(7) سنوات الى (10) سنوات وهي عبارة عن حلقات قرآنية تربوية قيميّة.تهدف الى بناء شخصية طفل مسلم متزن، ذو عقيدة سليمة، كذلك الى غرس القيم القرآنية في نفوسهم، فيحفظ القرآن في قلبه، ويترجمه بجوارحه، ويتضمن البرنامج دراسة القرآن الكريم، بالاضافة الى برنامج مدروس للقيم التربوية والمهارات الحياتية. ويستهدف البنين والبنات، وغيرها من الأنشطة والفعاليات الأخرى التي تتميز بها ادارة شؤون القرآن الكريم والسنة المطهرة للتواصل يرجى زيارة حساباتنا على مواقع التواصل الاجتماعي عبر حساب WARATELQ8 او الاتصال على الخط الأرضي رقم: 22271421.