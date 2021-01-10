فتح التعيين للتدريس في «التربية الأساسية» و«التجارية»

وطن النهار

أعلنت الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب عن فتح باب التقديم لشغل وظيفة عضو هيئة تدريس بكليتي التربية الأساسية والدارسات التجارية - للكويتيين فقط - وذلك خلال الفترة من تاريخ 5/1/2021 وحتى نهاية يوم الخميس الموافق 11/03/2021 في العديد من الأقسام العلمية.

وقال مدير ادارة شؤون اعضاء هيئة التدريس والتدريب بالهيئة الدكتور حسن الفجام بأن شغل وظيفة عضو هيئة تدريس بالأقسام العلمية في كلية التربية الأساسية تشترط على المتقدم حصوله على شهادة الدكتوراة في التخصص المطلوب، اما في كلية الدراسات التجارية فان بعض الأقسام العلمية بالاضافة لحاجتها لحملة شهادة الدكتوراة فانها بحاجة الى حملة شهادة الماجستير في بعض التخصصات العلمية.

وأضاف الفجام انه على المتقدمين الراغبين بالترشيح ضرورة قراءة الشروط العامة، وأكد ضرورة ان يتم الاخذ بالاعتبار الى الملاحظات المهمة الموجودة في الاعلان حتى لا يتعرض المتقدم لالغاء طلبه، مشدداً بأنه لن يتم قبول اي طلب او مستند بعد الانتهاء من فترة التقديم، مبينا ان التخصصات المطلوبة للأقسام العلمية مطروحة حاليا على موقع الهيئة الالكتروني www.paaet.edu.kw.

