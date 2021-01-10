«المكتبة الوطنية» أصدرت نسخة مطبوعة وإلكترونية من حقوق المؤلف والحقوق المجاورة

وطن النهار

أصدرت مكتبة الكويت الوطنية نسخة مطبوعة والكترونية من القانون رقم (75) لسنة 2019 في شأن حقوق المؤلف والحقوق المجاورة.

واوضحت المكتبة في بيان صحافي ان القانون يتضمن 3 أبواب وهي «التعريفات ونطاق الحماية» و«حقوق المؤلف والحقوق المجاورة» و«الادارة الجماعية لاقتضاء الحقوق والاجراءات التحفظية والعقوبات» اضافة الى «أحكام ختامية» ومذكرة ايضاحية ولائحة تنفيذية.

وبينت ان القانون يهدف الى توعية المؤلفين والباحثين والكتاب والفنانين والمثقفين اصحاب الانتاج الفني والثقافي داخل الكويت وخارجها بأن يلجأوا لهذا القانون في حال قرصنة حقوقهم الأدبية التي اوردها القانون في مواده المختلفة.

كما بينت ان القانون يساعدهم على ان يمارسوا حقهم في حماية انتاجهم الفكري والادبي والفني باستخدام هذا الحق القانوني الذي كفلته الدولة لهم ليساهم في تقليل عملية التقليد وتقديم حق اصيل لحماية الابداع الانساني في مجال الفكر والأدب والفنون وحصر حالات التقليد والسرقة الأدبية للفنانين والمخرجين والأدباء.

وافادت انه في سبيل ذلك تقوم مكتبة الكويت الوطنية بتوزيع نسخ مجانية من القانون على نطاق واسع بوسائل الكترونية (على الموقع الالكتروني للمكتبة) او ورقية على من يرغب من الجمهور وأصحاب الحقوق والاعلاميين.

ويتضمن القانون 51 مادة معنية بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة والتي بدورها تضفي الحماية على الأعمال المبتكرة في مجالات الأدب والفنون والعلوم التي تعد احد مرتكزات السمو الحضاري من خلال تشجيع الانتاج الفكري الانساني وتأمين مصلحة الدولة والمجتمع وضمان حماية فعالة لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة بتوفير بنيه قانونية تكفل قيام اطار قانوني لممارسة هذه الحقوق.

