لحماية الأجيال.. خطط الإصلاح بحاجة لتفعيل فوري

وطن النهار

يظل الوضع الاقتصادي، هو الأخطر على مستوى دول العالم، وسط التـأثير السلبي الفاحش والمتوغل لجائحة كورونا التي كانت ومازالت هي الحدث الأبرز في الاقتصاد.

ولكن، الى أي مدى يجب ان تتفاعل الحكومات مع الأزمة ؟، فمن منطلق الخوف من المستقبل تواصل الحكومات خططها التحفيزية، لتخطي الجائحة بقطاع خاص قادر على المساهمة لاحقاً في مرحلة التعافي .

وتشير دراسة رسمية الى أن العالم ينظر الى الكويت على انها دولة متميزة، إلا أنها تُرى أيضاً كبلد لم يشغل مكانه الحقيقي بعد، ولا يرتقي الى مستوى الفرص المتوفرة امامه.

وتشير الدراسة الى ان هذه الرؤية تعود باَثار سلبية على التأثير الدولي للكويت، وكذلك على طموحاتها الإقتصادية .

وأشارت الى ان الكويت بحاجة الى البناء على صورتها التاريخية العريقة كدولة عصرية متميزة منفتحة ومعطاء.

واستغربت الدراسة كم المقترحات الإصلاحية الفاقدة للتطبيق، قائلة ان تحقيق التغيير الجوهري مازال بعيداً .

وبينت ان تحقيق النتائج الملموسة عبر ممارسات الحوكمة الفعالة يشكل التحدي الأكبر امام الكويت في الوقت الحاضر، ففي حال لم تتمكن الدولة من تطوير نظام قادر بحق على توفير النتائج للشعب، فإن مستقبل الأجيال القادمة سيكون عرضة للتهديد. وانتقدت الدراسة مخرجات الخدمات العامة التي وصفتها بانها لاتزال بعيدة عن مواكبة افضل الممارسات الدولية. ونصحت بتوجيه 70% من الشباب الكويتي للقطاع الخاص، للحفاظ على استقرار التعداد الاجمالي للموظفين في القطاع العام. ولفتت الى ضرورة لأن تستفيد الكويت من الطفرة التجارية في الشمال، خاصة في ظل سعيها الدائم لارساء الاستقرار في المنطقة.

ونوهت الى ضرورة ان تقوم دول الخليج في المستقبل بالاجماع على أولوية تنمية مصالحها الاقتصادية، من اجل تحقيق تقدم حقيقي كتحالف موحد، وتعزيز حضورها الدولي.

