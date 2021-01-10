ارتفاعات النفط تُقلص العجز المتوقع إلى 5 مليارات دينار

وطن النهار

«لامست أسعار النفط مستويات 55 دولاراً لبرميل النفط للمرة الأولى وهو ما يعني تقليص مستويات العجز المقدر في ميزانية العام الحالي بحدود تصل إلى 9 مليارات دينار مع افتراض تحقيق عجز مقدر قدره 14 ملياراً، حيث قدرت مصادر معنية لـ «النهار» تحقيق الكويت متوسط سعر قدره 50 دولاراً لبرميل النفط في العام المالي 2020/2021، لافتة أن عجز الميزانية سيكون بحدود 5 مليارات دينار، مع افتراض أن مستويات الأسعار 50 دولاراً للبرميل والإنتاج عند 2.8 مليون برميل يومياً.

وفي رد منه على سعر النفط المطلوب للقضاء على عجز الميزانية والتأثير الذي يحدثه ارتفاعات أسعار النفط على مستويات العجز، أوضح عضو المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية علي رشيد البدر أن العجز في الميزانية يكون حسب كمية الانتاج وسعر برميل النفط، لافتاً إلى أنه في حال استمرار المصروفات على ما هي عليه وحجم الإنتاج كما هو عليه الآن، فإن الكويت بحاجة إلى سعر 70 دولاراً لبرميل النفط كي يختفي عجز الميزانية.

وفي سياق متصل، لا تزال مستويات الإنفاق على مشاريع التنمية متدنية للغاية مقارنة بمستوياتها التي كانت عليها في العام الماضي، فبعد مرور 10 أشهر من خطة التنمية 2020/2021، بلغ حجم الإنفاق على مشاريع التنمية 524 مليون دينار تصل نسبتها إلى 35 بالمئة من الإجمالي من أصل 1.7 مليار.

