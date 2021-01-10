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وطن النهار

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تشكيل «الأعلى للبترول» و«التخطيط والتنمية» و«التخصيص»


أصدر صاحب السمو أمير الكويت 3 مراسيم تقضي بتشكيل مجالس الأعلى للبترول والأعلى للتخطيط والتنمية والأعلى للتخصيص، ونص مرسوم تشكيل المجلس الأعلى للبترول برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء أو من يفوضه من الوزراء وعضوية كل من: نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزراء الخارجية والمالية والتجارة والصناعة ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية ووزير النفط ووزير الكهرباء والماء ومحافظ بنك الكويت المركزي، على أن يستمر في عضوية المجلس الأعضاء من ذوي الكفاءة والخبرة المعينون بالمرسوم رقم 19 لسنة 2019 وذلك لحين انتهاء مدتهم.
كما نص مرسوم تشكيل المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية على أن يتولى رئاسة المجلس سمو رئيس مجلس الوزراء أو من يفوضه من الوزراء وعضوية كل من: وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة للشئون الاقتصادية ووزير النفط ووزير الكهرباء والماء ووزير المالية ووزير الأشغال العامة ووزير الدولة لشؤون البلدية ووزير التربية ووزير التعليم العالي.
كما نص مرسوم تشكيل المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية على أن يتولى رئاسة المجلس سمو رئيس مجلس الوزراء أو من يفوضه من الوزراء وعضوية كل من: وزير المالية ووزير التجارة والصناعة ووزير الدولة للشئون الاقتصادية ووزير النفط ووزير الكهرباء والماء ووزير الدولة لشؤون الإسكان ووزير الدولة لشؤون الخدمات.


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