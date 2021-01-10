10 إيجابيات ومخاطر محتملة للأسواق الناشئة في 2021

وطن النهار

أثبتت الأسواق الناشئة قدرتها على الصمود إلى حد ما في عام 2020، على الرغم من آثار جائحة كورونا، حيث استردت خسائرها خلال الانهيار العالمي في مارس ؛ لتنهي العام في منطقة إيجابية. وارتفع مؤشر «إم إس سي أي» للأسواق الناشئة بأكثر من 54 بالمائة من أدنى مستوى في 23 مارس من العام الماضي، عندما تراجعت الأسهم العالمية حيث بدأ الفيروس في الانتشار بسرعة في جميع أنحاء العالم. ويرى المحللون أن عددًا من الأسواق الناشئة مهيأ للتفوق في الأداء حيث يحفز طرح اللقاحات التعافي الاقتصادي في عام 2021؛ مما يعزز الرغبة في المخاطرة، إلى جانب مزيج من الاستقرار السياسي القوي في الولايات المتحدة وتهدئة العلاقات التجارية الدولية. وفي مذكرة للعملاء، نقلتها شبكة «سي إن بي سي» الأميركية، حدد «مورات أولجن» رئيس أبحاث الأسواق الناشئة في بنك «إتش إس بي سي»، ست علامات واعدة لأصول الأسواق الناشئة في العام الحالي، بينما حذر من أربع مآزق محتملة للمستثمرين إذا لم يتم التعافي وفقاً للتوقعات.

6 إيجابيات

1- الدورة العالمية تتعزز، مع وجود الصين في مقعد القيادة، على أمل أن تنجح اللقاحات في احتواء الفيروس، حيث يتم الآن طرح العديد من اللقاحات عبر الاقتصادات الكبرى.

من المتوقع أن ينقل التصنيع والصادرات زمام الأمور إلى الخدمات والاستهلاك، ولا سيما السياحة، على أمل أن ينتقل في النهاية إلى الاستثمارات، كما تضيف صفقات التجارة العالمية الأخيرة إلى دوافع النمو الصعودي.

2- كانت أسواق الأسهم خلال العام الماضي مدعومة بالتحفيز المالي والنقدي غير المسبوق من البنوك المركزية. وبعد اجتماعه في ديسمبر ، قال الاحتياطي الفيدرالي إنه سيواصل شراء ما لا يقل عن 120 مليار دولار من السندات شهرياً، حتى يتم إحراز مزيد من التقدم الكبير نحو تحقيق أهداف التوظيف واستقرار الأسعار، ما يؤكد التزامه بتعزيز الانتعاش بأي ثمن.

3- الانتعاش الدوري سيستمر في دعم عملات الأسواق الناشئة على حساب الملاذ الآمن التقليدي للدولار الأميركي، والذي كان في انخفاض مستمر تقريبًا في الأشهر الأخيرة.

4- كانت تدفقات رأس المال في الأسواق الناشئة ضعيفة خلال معظم العام الماضي، لكن التأثير المتأخر للسيولة العالمية وتوقعات النمو الأفضل ستحافظ على الأرجح على التدفقات القوية لنهاية عام 2020 في وقت مبكر من العام الجديد.

5- انخفاض الواردات إلى دول الأسواق الناشئة أثناء الوباء يعني أن عجز الحساب الجاري قد تقلص.

6- تقييمات الأسواق الناشئة ممتدة إلى حد ما، إلا أنها تظل تحت السيطرة أكثر من تلك الموجودة في الأسواق المتقدمة.

4 مخاطر

1- يأتي التهديد الأكبر للتعافي الاقتصادي العالمي من احتمالية ظهور أخبار سلبية عن الفيروس، سواء كانت طفرات أو مشكلات متعلقة بتوزيع اللقاح واحتمال فرض قيود جديدة. وبطبيعة الحال، يشكل هذا أيضًا خطرًا على أصول الأسواق الناشئة، حيث يبدو أن العديد من الأسواق الناشئة في «الجزء الخلفي من قائمة الانتظار فيما يتعلق باللقاحات

2- التراجع المبكر عن حزم التحفيز المالية والنقدية التي دعمت الأسواق خلال العام الماضي. «بعد دورة التيسير العنيفة في العام الماضي، فإن علاوة المخاطر في الأسواق الناشئة منخفضة للغاية «إن لم تكن سالبة من حيث المعدلات الحقيقية»، مما يجعلها عرضة لأي تراجع سابق لأوانه في السيولة العالمية».

3- تغيير في توقعات رفع معدل الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي يمكن أن تكون لها تداعيات عبر الأسواق الناشئة. ويتوقع الفيدرالي أن رفع معدل الفائدة الأمريكية لن يكون قبل عام 2023 على الأقل.

4- خطر حدوث تضخم، حيث أن الأسواق الناشئة أكثر عرضة للتأثر بالاتجاه الصعودي المشؤوم الأخير في أسعار الغذاء العالمية، ناهيك عن ارتفاع تكاليف الطاقة.

