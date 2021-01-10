الحجر والترانزيت.. إعلان حرب لإحراق القطاع الخاص

مال وأعمال

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أجمع مسؤولون وخبراء،على أن طول فترة الحجر الصحي واستمرار الترانزيت، كبد الشركات الكبيرة والصغيرة والمتوسطة خسائر فادحة، ودفعت الكثير منها الى غلق أبوابها وافلاس أخرى، بسبب التكاليف الباهظة، التي تتحملها مع الأزمة. وأشاروا في لقاءات متفرقة مع «النهار» الى ان التشبث بالقرارات المتخبطة والخطأ انتحار اقتصادي مبكر، موضحين ان الحجر والترانزيت اعلان حرب لاحراق القطاع الخاص. واستغربوا من مسارعة الحكومة لعودة العمالة المنزلية، في حين تجاهلت الخبرات الفنية الماهرة، قائلين إن تقليص الحجر والغاء الترانزيت ليست طلبات للرفاهية فالاقتصاد ينهار حرفياً. وبين هؤلاء انه من غير المعقول دخول الكويت عبر دولة ثالثة والفنادق المحلية تكافح للبقاء، مؤكدين ان فنادق ومطارات دول اخرى تستفيد على حساب الكويت والخسائر فادحة، في حين أن شركات الطيران الوطنية حدثت اسطولها ليظل رابضا على الارض دون حراك. وقالوا انه مع مع بدء اعطاء اللقاح ما المبرر المنطقي لاستمرار الاجراءات غير المنطقية، محذرين من ان الشركات والمصانع اكبر المتضرين وسط غياب مساندة الدولة. ولفت الاقتصاديون الى ان الحكومة اعلنت تحفيزاً لم نره على ارض الواقع، بل تمسكت بقرارات الحجر غير مكترثة بحساب كلفة الفرص الضائعة على الاقتصاد الكويتي. ورأوا ان مشكلتنا سياسية، فقرارات الحكومة متأرجحة ومترددة، منوهين الى ان فرص استثمارية كبيرة ضاعت على الكويت بسبب القيود على سفر رجال الاعمال، ومع عدم وجود مشاريع في الدولة وستكون هناك كارثة اقتصادية في 2021 مالم يتم تداركها وإلى التفاصيل:

أشار وزير الدولة لشؤون التخطيط والتنمية الأسبق، عبد الوهاب الهارون الى أنه من الضروري اعادة النظر في الاجراءات الصحية التي طبقتها الحكومة والتي أدت الى تكبد القطاع الخاص خسائر فادحة، موضحا أن هناك الكثير من المصانع والشركات تعاني غياب عمالها الذين يتم الاعتماد عليهم، مستدركاً بالقول إن غياب تلك العمالة رفع من كلفة الانتاج وأثر كثيراً على النتائج المالية للشركات وكبدها الكثير من الخسائر.

ولفت الهارون الى أن مدة 14 يوماً للحجر الصحي طويلة ومكلفة ومن الضروري مراجعة تلك المدة، وتقليصها لفترة أقل مع ضرورة اتباع الارشادات الصحية المفروضة من قبل السلطات الصحية.

واستغرب الهارون من الترانزيت وقضاء القادمين الى الكويت فترة أسبوعين في احدى الدول، متسائلاً لماذا لا يتم حجر القادمين في الكويت، سواءً في المحاجر الصحية أو الفنادق بدلاً من قضائها في دول أخرى.

واستدرك الهارون قائلاً: لا شك أن غلق الأجواء كبد القطاع الخاص خسائر فادحة، وما فاقم من أزمته غياب التحفيز الاقتصادي المطلوب للخروج من تلك الأزمة.

خسائر فادحة

ومن جانبه قال رئيس اتحاد الصناعات الكويتية حسين الخرافي، ان القطاع الخاص هو اكبر المتضررين من تداعيات ازمة «كورونا»، وسط غياب مساندة الدولة، وخاصة مع استمرار الترانزيت والحجر لمدة 14 يوما للقادمين من خارج البلاد، بالاضافة الى استمرار حظر دخول جنسيات 34 دولة، وهو امر اثر بالسلب على القطاع الصناعي الذي يحتاج الى خبراء ومتخصصين من الخارج، وفي حين نثمن حرص الحكومة على الصحة العامة فبعض الاجراءات تمثل ضغطا كبيرا على القطاع الصناعي بشكل خاص والقطاع الخاص بشكل عام.

واضاف الخرافي ان الحكومة اعلنت عن تقديم تسهيلات للقطاع الخاص، ولكننا لم نرها على ارض الواقع، فالقيود مازالت تحاصر القطاع الصناعي، ولابد من تسهيل الاجراءات وفتح الباب لدخول الوافدين سواء الذين يعملون او الذين يحضرون للزيارة.

وشدد الخرافي، على انه لا يعقل ان يتم الاهتمام فقط بالقطاع المتعلق بالخدمة المنزلية، وتجاهل الانشطة الاقتصادية المهمة، فهناك شركات تترنح بسبب نقص العمالة وغياب الدعم والمساندة فكما سارعت الحكومة لادخال 70 أو 80 ألف عامل وعاملة منزلية، فلماذا تعجز عن ادخال 5 أو 6 آلاف عمالة ماهرة تحتاجهم في المصانع؟، لافتا الى ان هناك اشكاليات اقتصادية في توفير العمالة الفنية التي لا تستطيع العودة بسبب الحظر.

ويري الخرافي ان هناك اضراراً اقتصادية كبيرة واقعة على الاقتصاد الكويتي، من جراء بعض القرارات غير المدروسة بحجة الوضع الصحي.

قرارات متخبطة

ومن جانبه قال نائب رئيس اتحاد العقاريين قيس الغانم، ان أغلبية القرارات الصحية مبررة، وتمت دراستها من الحكومة ولذلك فالاغلاق مبرر مؤقتا سواء للوافدين او المواطنين وذلك للحفاظ على المجتمع بشكل عام.

واوضح الغانم انه لا يوجد من يحسب كلفة الفرص الضائعة على الاقتصاد الكويتي لتستفيد المنشآت والأنشطة المحلية من انفاق الوافدين على رحلة العودة، بدلاً من الوضع الحالي الذي يرفع من فاتورة خسائر الكويت، مشيراً الى أنه رغم اتخاذ الكويت اجراءات مشددة تقضي بالحجر الالزامي منزلياً لمدة 14 يوماً ما يُعدّ عائقاً حقيقياً أمام آلاف من المواطنين والمقيمين الراغبين بالسفر، اذ يشكل التفكير بالسفر في ظل الأوضاع عبئاً عليهم، خوفاً من طول الاجراءات المتخذة وقسوتها، مقارنة بالعديد من الدول الأخرى التي اتخذت اجراءاتها الاحترازية بصورة أكثر عملية وتقبلاً لدى المسافرين، كما أنه لا توجد خطوط مباشرة على وجهات عالية التشغيل.

وزاد الغانم ان المرحلة الحالية تحتاج الى اتخاذ خطوات جادة لدعم الاقتصاد الوطني في ظل الضغوطات المتتالية من جراء جائحة كورونا، بالتزامن مع القرارات الصحية التي تم اتخاذها وكان لها مردود سلبي على القطاعات الاقتصادية وفي مقدمتها القطاع الصناعي الذي يئن من العديد من الاشكاليات التي تهدد اصحاب العمل.

واضاف الغانم ان القرارات الحكومية لم تراع أبداً أوضاع السوق المحلي، أو محاولة تسهيل الاجراءات وافادة الأنشطة الاقتصادية المتأثرة، خصوصاً أن قرار حظر دخول القادمين الا بعد قضاء 14 يوماً خارجها، فتح المجال واسعاً أمام عدة مدن خليجية وأوروبية لاقتناص فرص سياحية للمسافرين «ترانزيت» مستفيدين من القرارات الكويتية، لتنشط فنادق تلك الدول ومرافقها السياحية وشركات الطيران فيها، من انفاق المقيمين الراغبين في العودة الى الكويت، في حين لم تستفد الكويت من ذلك.

التجاذبات السياسية

من ناحيته قال رئيس مجلس ادارة شركة المهلب للتجارة العامة والمقاولات وعضو اتحاد الصناعات الكويتية خالد العبد الغني، أن مشكلتنا في التجاذبات السياسية، فهي التي اثرت على متخذ القرار في دعم الاقتصاد، ومع الاسف هذا ما جعل الحكومة تتأرجح وتتردد في المساعدة.

واضاف العبدالغني: انه بعد عام من الجائحة الحكومة تعاني من عجز مادي وعدم وجود وستكون هناك كارثة حقيقية خلال عام 2021 و2022، مالم يتم تعديل الاوضاع.

وتابع: لماذا لا تفتح الحكومة العودة مباشرة الى الكويت، دون ترانزيت،؟ والاكتفاء بمدة اسبوع واحد فقط فهذا سيعطي دعماً كبيراً للشركات الوطنية في قطاع الطيران مثل: الكويتية والجزيرة اللتان اشترتا طائرات بمليارات واصبحت واقفة على الارض.

واشار العبد الغنى الى ان هناك رجال اعمال يحتاجون للسفر يومين أو3 ايام للعمل او لقضاء مصالحهم بالخارج ولكنهم لا يفعلون ذلك خشية الحجر، ما يضيع فرصا استثمارية هائلة.

واوضح ان الكويت تطلب من القادمين اليها شهادة PCR، وذلك امر كاف للتأكد من خلوهم من المرض، فما الحاجة للحجر اسبوعين.

واضاف ان قرار منع دخول 34 جنسية الا عبر الترانزيت، قرار خطأ فهو يقتل الفنادق المحلية،لافتا الى ان الدولة تقول ان هناك ازمة في السيولة، فلماذا لا تفتحون الدولة وتديرون العجلة الاقتصادية في جميع القطاعات؟.

ضرر كبير

وبدوره أشار مدير عام شركة الأجيال القادمة عيد الشهري، الى أن مدة الحجر لمدة 14 يوماً فيه كلفة كبيرة على الشركات، مضيفاً أن الشركات الصغيرة والمتوسطة تعاني غياب موظفيها وهو ما يدفعهم في النهاية الى الاغلاق، مستدركاً أن الحجر في الامارات 14 يوماً ومثلها في الكويت تعتبر مبالغ فيها للغاية.

وأشار الى أن هناك كلفة على القطاع العقاري متمثلة في غياب الايجارات، كون أصحاب المحال غير قادرين على الدفع، وهو ما يؤدي الى خسارة كبيرة وكلفة متعاظمة على الشركات.

واستدرك الشهري بالقول: على الحكومة اتخاذ خطوات جادة في معالجة الأزمة تتمثل في جعل مدة 14 يوماً جميعها في الكويت أو تقليل فترة الحجر في الكويت الى 5 أيام فقط بدلاً من فترة أسبوعين.

فترات الإغلاق

عضو مجلس ادارة شركة صروح الاستثمارية سليمان الوقيان، أوضح أن القطاع الخاص تأثر كثيراً بفترة الاغلاق التي طبقتها الحكومة لمواجهة تداعيات فيروس كورونا، كما أن القطاع العقاري تضرر بسبب عدم قدرة المستأجرين سواءً كانوا أفراداً أو شركات على الدفع.

وبين أن قضاء فترة الحجر في الكويت لمدة أسبوعين، ستكون أفضل بلا شك للاقتصاد، مضيفاً من الصعب بقاء الأوضاع على ما هي عليه وعلى الحكومة اتخاذ خطوات للتخفيف من وطأة الخسائر على القطاع الخاص.

وأوضح أن النتائج المالية للشركات ستظهر بها الآثار المترتبة على الاغلاق والاجراءات الاحترازية التي تم اتباعها وتضرر بسببها آلاف الشركات والمؤسسات.

خسائر شركات الطيران

قال خالد العبدالغني ان شركات الطيران الوطنية قامت بشراء طائرات جديدة ولكنها تقف على ارض المطار في ظل القيود الموضوعة على حركة الطيران فهناك طائرات بمليارات وبقاؤها لشهور طويلة على الارض كلفة عالية عليها. واضاف اننا مع بدء اعطاء اللقاح وتراجع نسب الاصابات بالمرض يمكن فتح البلاد بدلا من التضييق الحالي الذي خنق القطاع الخاص والذي اصبح يعمل بنحو 30% من طاقته في الوقت الذي اغلق قطاع السياحة والسفر ابوابه امام القيود الخاصة المفروضة، بالاضافة الى غياب المحفزات الحكومية لمساندة القطاع الخاص الذي يئن من تداعيات الازمة.

