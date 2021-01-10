7.7 % مكاسب النفط الأسبوعية

مال وأعمال

ارتفعت أسعار النفط بنحو 3 % عند تسوية تعاملات لتواصل الصعود لأعلى مستوى في 11 شهراً، محققةً مكاسب أسبوعية قوية.

وحققت أسعار الخام مكاسب أسبوعية بلغت 7.7 % بعد أن قررت السعودية خفض طوعي لانتاجها النفطي بنحو مليون برميل يوميا خلال الشهرين المقبلين.

فيما كشفت بيانات شركة «بيكر هيوز» عن ارتفاع عدد منصات التنقيب عن النفط في الولايات المتحدة بنحو 8 منصات خلال الأسبوع الحالي. وعند التسوية، ارتفع سعر العقود الآجلة لخام «نايمكس» الأمريكي تسليم فبراير بنسبة 2.8 بالمائة الى 52.24 دولار للبرميل، وهو أعلى مستوى لهذا العقد الأكثر نشاطاً منذ فبراير.

