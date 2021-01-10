«KIB» أفضل بنك في تصميم الفروع للعام 2020

مال وأعمال

أضاف بنك الكويت الدولي «KIB» جائزة جديدة الى سجله الحافل بالانجازات والنجاحات المشرفة، بحصوله على جائزة «أفضل بنك من حيث تصميم الفروع للعام 2020» من الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب، وذلك ضمن سياق حفل توزيع جوائز التميز والانجاز المصرفي العربي لعام 2020 الذي تنظمه للعام السادس على التوالي مجلة The Banking Executive Magazine التابعة للاتحاد. ولقد عقد هذا الحفل في بيروت لتكريم وتتويج انجازات المصارف العربية، بحضور نخبة من كبار المصرفيين والشخصيات الرقابية في المؤسسات المالية الاقليمية والدولية.

وتم اختيار «KIB» للحصول على هذه الجائزة بناءً على تقييم لجنة تصنيف الجوائز التي تتألف من خبراء مصرفيين واقتصاديين من العالم العربي والدولي، الذين قاموا باجراء دراسة منهجية شاملة للبنك ليجدوا أنه يتوافق مع معايير الجائزة والتي شملت: تبني أحدث التقنيات التكنولوجية المتطورة، الالتزام بتقديم تجربة مصرفية سهلة وآمنة للعملاء، الى جانب تطبيق التصميم المعماري الفريد من نوعه والتخطيط الهندسي المتميز للفروع. وتعليقاً على هذا التكريم، صرح مدير المشاريع في البنك، ناصر القناعي، قائلاً: «يسعدنا حصول «KIB» على جائزة «أفضل بنك في تصميم الفروع لعام 2020»، ما يعتبر بمثابة شهادة تؤكد على تميز التصميم المبتكر الذي بدأ «KIB» بتطبيقه على عدد من فروعه الجديدة، وذلك تماشياً مع استراتيجية التحول الرقمي الجديدة التي يعمل البنك على تطبيقها ليكون المصرف الرقمي الأول في البلاد. علماً أن رؤيتنا تسعى الى احداث ثورة في التجربة المصرفية المقدمة للعملاء في المستقبل القريب، وذلك من خلال تبني أحدث الابتكارات والتقنيات التكنولوجية في القطاع المصرفي».

وأوضح القناعي أن «KIB» قام بافتتاح أحدث فروعه في مجمع 89 مول بمنطقة العقيلة أخيراً، والذي يتميز بمواصفات تقنية عالية المستوى، حيث تم تزويده بالعديد من الأجهزة اللوحية والشاشات التفاعلية وأجهزة الكمبيوتر المحمولة المتاحة في جميع أنحاء الفرع لتلبية احتياجات العملاء المتطورة. مشيراً الى أن هذه التجهيزات أدت الى تغيير الصورة النمطية المرتبطة بالخدمات المصرفية المقدمة للعملاء داخل الفروع، كما ساهمت في تعزيز تجربة العملاء من الناحية التقنية، الى جانب منحهم تجربة مصرفية تتميز بالراحة والرفاهية وتتناسب مع أسلوب حياتهم العصري والأكثر تطوراً.

كما أضاف القناعي: «لقد حرص «KIB» على تطبيق رؤية تصميمية مختلفة كلياً وذات مفاهيم تهدف الى التركيز على دمج العنصر الجمالي والوظيفي معاً بشكل استراتيجي ما أهله للفوز بهذه الجائزة، حيث يتميز التصميم المعماري للفرع بانشاء مساحات داخلية اجتماعية تخلق بيئة مصرفية مشتركة ومنفتحة. كما استوحي التصميم الداخلي للفرع من العمارة والثقافة التراثية الكويتية، وذلك باتباع نفس تخطيط ساحة «الليوان» في المنازل الكويتية التقليدية، هذا الى جانب اضافة لمسة خاصة لمنطقة الانتظار، بتصميمها الفريد والمرحب، والتي تتميز بوجود شجرة كاملة الحجم ترمز للحياة والنمو والازدهار، وهو ما يعكس شعار البنك «بنك للحياة» وهدفه الأساسي بتحقيق التنمية المستدامة والتطور الدائم».

ومن الجدير بالذكر أن الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب يتخذ من العاصمة اللبنانية بيروت مقراً رئيسياً له، وهو اتحاد يضم أكثر من 500 عضواً من المصرفيين العرب. ويقوم الاتحاد باصدار مجلة The Banking Executive Magazine التي بدأت بتنظيم حفل توزيع جوائز التميز والانجاز المصرفي العربي في العام 2015، ليصبح اليوم حدثاً بارزاً في الصناعة المصرفية العربية، حيث يحرص على حضوره نخبة من رؤساء مجالس الادارة، المديرون التنفيذيون وأعضاء الادارة العليا، ويتم منح الجوائز لأكثر من 50 مصرفاً عربياً سنوياً.

