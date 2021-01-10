«التجارة»: 3760 طلب إيداع علامة تجارية

مال وأعمال

أعلنت وزارة التجارة والصناعة تلقي ادارة العلامات التجارية وبراءة الاختراع لديها 3760 طلب ايداع علامة تجارية عبر البوابة الالكترونية خلال ديسمبر الماضي.

وقالت «التجارة» في بيان صحافي انها أنجزت 1191 معاملة طلب تسجيل علامة تجارية و1510 معاملات نشر علامة تجارية و1059معاملة لتسجيل علامة تجارية واصدار شهادات لها.

وأضافت أنها أنجزت 1132 معاملة تجديد العلامات التجارية و379 طلب تأشير بتغيير عنوان واسم مالك العلامة ونقل ملكيتها وشطب تسجيلها وتغيير اسم وكيل التسجيل.

وأوضحت «التجارة» أنها أنجزت 1515 معاملة نشر التأشيرات منها 1132 نشر تجديد العلامة التجارية و380 تعديل اسم أو تغيير عنوان و3 تعديل شكل العلامة، اضافة الى تلقيها 38 طلب معارضة على تسجيل علامة تجارية، وتسجيلها تظلما واحدا من قرار رفض العلامة. وذكرت أنها حصلت رسوما عن جميع المعاملات السابقة 714 ألف دينار.

وكشفت أيضا عن تحصيل 6659 دينارا رسوما لبراءات الاختراع، موزعة على 3200 دينار عن تجديد براءات الاختراع، و3040 دينارا عن ايداع براءات اختراع، و419 دينارا عن ايداع وتسجيل وفحص وتعديل نماذج صناعية وبراءات اختراع.

