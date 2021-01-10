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مال وأعمال

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«أولى تكافل» سددت 791 ألف دينار تعويضاً


كشف نائب رئيس مجلس الادارة والرئيس التنفيذي للشركة الأولى للتأمين التكافلي حسين العتال عن قيام الشركة بتسديد تعويض لأحد عملائها بقيمة 791,380 الف دينارا وذلك تعويضا لخسارة في الممتلكات نتيجة حوادث الأمطار التي تعرضت لها دولة الكويت مؤخراً.
وبهذا الصدد أكد العتال على أن الملاءة المالية القوية التي تتمتع بها الشركة اليوم تؤهلها للايفاء بالتزاماتها الكاملة تجاه عملائها. والتزام الشركة بسداد تعويضاتها لحملة الوثائق المتضررين وبصورة سريعة ضمن شروط الوثيقة المتفق عليها، وذلك تماشيا مع خطة الشركة الاستراتيجية بتقديم أعلى مستوى من الخدمة وتحقيق الرضا التام لعملائها.


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