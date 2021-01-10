«الدراسات المصرفية» ينظم البرنامج التدريبي.. «القيادة نحو الأمام»

مال وأعمال

صرح المدير العام لمعهد الدراسات المصرفية الأستاذ الدكتور يعقوب الرفاعي، بأن المعهد سيستضيف المحاضر العالمي مارك سانبورن المحاضر الأعلى تصنيفاً كمتحدث رئيس في مجال القيادة، وضمن أعلى 30 مدربا في قائمة «المدربين العالميين» في مجال القيادة حول العالم ليعقد برنامجا تدريبيا عن بعد بعنوان «القيادة نحو الأمام: ما يجب على القادة فعله الآن»، وذلك يوم 16 فبراير 2021.

وأشار الدكتور الرفاعي الى أنه ونظراً للظروف الصحية المستجدة بسبب فيروس «كورونا» كوفيد- 19، والتي يشهدها العالم ودولة الكويت، واستجابةً لطلب معظم عملاء المعهد الذين شاركوا في العديد من البرامج التدريبية التي يعقدها المعهد باستخدام آلية التدريب عن بعد، أو داخل الفصول التدريبية، يأتي تنظيم هذا البرنامج ضمن خطة المعهد التدريبية لهذا العام حيث سيقدمه أحد أفضل المحاضرين في العالم في مجال القيادة، وسيتم طرح ومناقشة مواضيع مهمة في عالم الادارة والقيادة الحديثة منها: القيادة وأهم الصفات التي يجب أن يتحلى بها القائد مثل: اعادة التفكير واعادة التركيز واعادة الاختراع، واعادة النشاط، وفرق العمل حيث ستتم مناقشة لماذا الحماس وحده لم يعد كافياً؟ وما هو المطلوب عمله لقيادة التغيير، والالتزام، وأهمية وسائل الاتصال، والقلق والاهتمام، ومناقشة الآثار المترتبة على اتخاذ القرارات المختلفة، وكذلك ستتم مناقشة تحديد ودراسة احتياجات العملاء الآن، وكيفية التحول من تأثير الخبرة لتأثير العاطفة، وكيفية تصميم وتوصيل وبث العواطف الايجابية.

يعقد هذا البرنامج بالتعاون مع الهيئة العامة للقوى العاملة، حيث ستقوم الهيئة بتغطية نسبة من تكاليف المشاركين فيه من القطاع الخاص، وفقاً للنظم واللوائح الخاصة بالهيئة ووفقاً لحالة كل مرشح. على أن يتم تقديم طلبات المساهمة قبل موعد بدء البرنامج بما لا يقل عن اسبوعين، وذلك وفقاً للشروط والاجراءات الخاصة المعمول بها لدى الهيئة.

والجدير بالذكر أن معهد الدراسات المصرفية عقد هذا العام وفي يوم 8 ديسمبر 2020، حلقة نقاشية عن بعد مع المحاضر العالمي أدريان جوستيك المصنف 3 عالمياً في مجال الثقافة المؤسسية، وضمن العشرة الأوائل عالمياً في مجال القيادة، بعنوان «بناء ثقافة الأداء العالي»، حضرها نخبة من العاملين في مجالات مختلفة من القطاع المصرفي، والقطاع النفطي، وقطاع التأمين، وقطاع المحاسبة والتدقيق، وغيرهم من العاملين في القطاع العام والقطاع الخاص بدولة الكويت، وقد لاقت هذه الحلقة نجاحاً كبيراً وتم تقييمها من أفضل البرامج التي قدمها المعهد في هذا العام التدريبي.

