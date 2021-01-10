«المتحد» راعٍ لورش عمل المهارات المهنية بالتعاون مع «لوياك»

مال وأعمال

أعلن البنك الأهلي المتحد عن رعايته لسلسلة ورش عمل المهارات المهنية الأساسية، والتي أطلقتها مؤسسة لوياك أونلاين عبر منصة زووم للطلبة من عمر 18 الى 30 سنة وتستمر حتى نهاية شهر يناير الحالي، حيث تأتي هذه الرعاية في اطار الشراكة المجتمعية بين البنك ومؤسسة لوياك بهدف تزويد الطلاب بالمهارات والمعارف اللازمة لنجاحهم في ميادين العمل المستقبلية.

وتعليقا على هذه المبادرة أفادت مدير عام حماية العملاء ورئيس فريق المسؤولية المجتمعية في البنك الأهلي المتحد سحر دشتي: «علي الرغم من الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم بسبب تداعيات انتشار جائحة كوفيد 19، فنحن نواصل سعينا الددؤوب نحو تعزيز مساهماتنا المجتمعية، وخاصة تلك المبادرات التي تعني بالشباب باعتبارهم إحدى الركائز الرئيسة لبرنامجنا للمسؤزلية المجتمعية».

وأضافت دشتي: نعتز بتعاوننا المثمر مع «لوياك»، ونثمن نشاطاتهم التدريبية المتميزة، ونثق أن هذه الورش سوف تثمر نتائج مميزة في مساعدة الكوادر الشابة على تنمية مهاراتهم، مؤكدة أن البنك الأهلي المتحد سوف يواصل جهوده للمساهمة فى تنمية قدرات الشباب الكويتي من خلال التدريب والتوجيه وتوفير فرص العمل، ولن نتوانى فى دعم مثل هذه المبادرات الهادفة التي تعمل على تحقيق المزيد من التطور والازدهار لشباب الكويت.

