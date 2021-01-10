سمو الأمير تلقى تهنئة من غوتيريش بنجاح «قمة العُلا»

أول النهار

بعث صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد ببرقية تعزية إلى أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة عبر فيها سموه عن خالص تعازيه وصادق مواساته بوفاة المغفور لها بإذن الله تعالى الأميرة طرفة بنت هذلول بن عبدالعزيز آل سعود سائلا سموه المولى تعالى أن يتغمدها بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته وأن يلهم الأسرة المالكة الكريمة جميل الصبر وحسن العزاء.

وبعث سموه ببرقية تهنئة إلى غاي برملان - رئيس الاتحاد السويسري الصديق عبر فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة انتخابه رئيسا للاتحاد السويسري متمنيا سموه له كل التوفيق والسداد وموفور الصحة والعافية وللعلاقات الوطيدة بين البلدين الصديقين المزيد من التطور والنماء.

وبعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد ببرقيات مماثلة.

وتلقى صاحب السمو رسالة تهنئة من انطونيو غوتيريش أمين عام الأمم المتحدة أعرب فيها عن خالص تهانيه بمناسبة التوقيع على بيان العلا والبيان الختامي للدورة الحادية والأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية مشيرا الى أن هذا الانجاز الذي ساهم فيه سموه رعاه الله يعزز من دور الوساطة الأساسي للكويت في المنطقة ومستذكرا الدور الكبير والجهود الدؤوبة التي قام بها صاحب السمو الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح طيب الله ثراه لتحقيق المصالحة الخليجية كما تطلع فيها الى استمرار الشراكة الوثيقة والعمل عن كثب مع الكويت لتعزيز السلم والأمن الاقليميين متمنيا لسموه رعاه الله موفور الصحة والعافية.

وقد بعث صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد برسالة شكر جوابية ضمنها سموه خالص شكره على ما عبر عنه من طيب المشاعر وصادق التمنيات معربا سموه عن بالغ سروره على تحقيق هذا الانجاز التاريخي الذي سيسهم في تعزيز التعاون الخليجي والعربي المشترك تحقيقا للامال والتطلعات المنشودة وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة مقدرا سموه هذه اللفتة الكريمة ومؤكدا موقف الكويت الثابت في دعم الأمم المتحدة وأنشطتها المختلفة وراجيا له كل التوفيق والسداد لتحقيق الأهداف النبيلة للأمم المتحدة للحفاظ على الأمن والسلم الدوليين ومتمنيا له موفور الصحة والعافية.

