الحكومة تقدم استقالتها اليوم لا دواء ولا لقاح لـ«الاحتقان السياسي»!

الأولى

ترفع الحكومة استقالتها اليوم الى سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد بعد أن باءت محاولات حمائم سلام خلال عطلة نهاية الاسبوع من تلطيف الأجواء التأزيمية بين السلطتين.

وقالت مصادر برلمانية لـالنهار: يبدو أن الأمر يتجه الى طريق مسدود.

واكدت المصادر ان الحكومة لا تملك دواء ولا لقاح للاحتقان السياسي الحالي مع النواب المعارضين، ومازالت لجان مجلس الامة في حيرة ما بين حضور الوزراء اجتماعاتها ام لا، في ظل تواتر انباء عن عزم الحكومة تقديم استقالتها اليوم.

واشارت المصادر الى وجود صف من الاستجوابات المزمع تقديمها لسمو الشيخ صباح الخالد حال عودته رئيسا للحكومة من جديد، خاصة مع تحديات الحالة الاقتصادية والسياسية التي قد تخلق انقسامات مستمرة بين السلطتين.

ولفتت الى ان النواب يبحثون عدة تحركات في مقدمتها اقامة ندوات جماعية في مختلف الدوائر من اجل خلق رأي عام ضاغط ومحرج يدفع بالخالد الى الاعتذار عن تشكيل الوزارة في حال كلف بها مجددا او تحمل كلفة مواجهة الاستجوابات المقبلة والاصوات المؤيدة لعدم التعاون النيابي مع الخالد.

من جهته، قال النائب بدر الحميدي ان الأمور لن تنجلي إلا بالعودة للعقل وحب الوطن وحرفنة الإدارة والبعد عن التصيد.

