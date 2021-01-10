الإمارات: ليس مقبولاً ولا مسموحاً المساس بالمقام السامي لرموز الكويت

الأولى

تعليقا على ما نشرته جريدة العرب الإماراتية من إساءة للكويت ورموزها صرح مصدر مسؤول في وزارة الخارجية بأن الوزارة قد تواصلت على الفور مع وزارة الخارجية والتعاون الدولي بدولة الإمارات العربية المتحدة، وأعربت لهم عن استيائها ورفضها للعبارات التي وردت في مقالة الجريدة المذكورة والتي تمثل إساءة للكويت ورموزها كما قامت الوزارة بتقديم مذكرة رسمية تعبر عن موقف الكويت بهذا الشأن.

ونقل المصدر عن المسؤولين في وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية رفضهم القاطع لأي إساءة لتلك العلاقات أو لرموز الكويت الذين يحظون بأعلى درجات التقدير والاحترام واعتزازهم بالعلاقات الأخوية التي تربط البلدين ولن يكون مقبولا أو مسموحا أن يساء لمقامهم السامي. وأكد المصدر أن الإمارات ذكرت ذلك الموقف بمذكرة رسمية تلقتها وزارة الخارجية مساء اول أمس وتضمنت حرص على العلاقات الأخوية مع الكويت واحترام وتقدير لرموزها.

