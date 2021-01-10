الحجر والترانزيت.. إعلان حرب لإحراق القطاع الخاص

الأولى

يواصل القطاع الخاص، اطلاق نداءات الاستغاثة، فبعد تحقيقات عدة طرحتها النهار، وبيانات ودراسات لرصد الخسائر الفادحة التي تتكبدها جميع القطاعات الاقتصادية، جراء استمرار قرارات ضارة، دعا مسؤولون وخبراء، الى سرعة تقليص الحجر الداخلي لمدة اسبوع، والغاء الترانزيت نهائياً لتعمل الفنادق المحلية التي تكافح للبقاء. وقالوا ان التشبث بالقرارات المتخبطة والخطأ انتحار اقتصادي مبكر، موضحين ان الحجر والترانزيت اعلان حرب لاحراق القطاع الخاص.

واستغربوا من مسارعة الحكومة لعودة العمالة المنزلية، في حين تجاهلت الخبرات الفنية الماهرة، قائلين ان تقليص الحجر والغاء الترانزيت ليست طلبات للرفاهية فالاقتصاد ينهار.

وبين هؤلاء انه من غير المعقول دخول الكويت عبر دولة ثالثة والفنادق تشرف على الافلاس، مؤكدين ان فنادق ومطارات دول اخرى تستفيد على حساب الكويت، في حين ان شركات الطيران الوطنية حدثت اساطيلها لتظل رابضة على الارض دون حراك.

وقالوا انه مع بدء اعطاء اللقاح ما المبرر المنطقي لاستمرار الاجراءات غير المنطقية ؟، محذرين من ان الشركات والمصانع اكبر المتضرين وسط غياب مساندة الدولة.

ولفت الخبراء الى ان الحكومة اعلنت تحفيزاً لم نره على ارض الواقع، بل تمسكت بقرارات الحجر غير مكترثة بحساب كلفة الفرص الضائعة على الاقتصاد الكويتي.

ورأوا ان مشكلتنا سياسية، فقرارات الحكومة متأرجحة ومترددة، منوهين الى ان فرص استثمارية كبيرة ضاعت على الكويت بسبب القيود على سفر رجال الاعمال، ومع عدم وجود مشاريع في الدولة ستكون هناك كارثة اقتصادية في 2021 مالم يتم تداركها، مبينين ان الوضع الصحي اصبح شماعة للقرارات السلبية الضارة غير المدروسة.