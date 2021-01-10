الأميون في الكويت 22 ألف مواطن و109 آلاف مقيم

الأولى

أكدت دراسة صادرة عن وزارة التربية ان عدد الكويتيين الاميين بلغ 22 ألفاً و352 بينهم ألف و893 من الذكور و20 ألفاً و459 من الاناث.

وكشفت الدراسة التي حصلت النهار على نسخة منها عن عدد الأميين من اجمالي سكان الكويت خلال العام الدراسي 2018/2019 بلغ 131 ألفاً و501 بواقع 73 ألفاً و70 من الذكور و58 ألفاً و431 انثى، بينهم ألف و893 كويتيا و20 ألفاً و459 كويتية، مشيرة الى ان نسبة الامية بين المواطنين في ذلك العام بلغت 0.28% وبين المواطنات 2.70%.

ومن تلك الاحصاءات يتضح انخفاض نسبة الامية في الكويت 0.16% من اجمالي السكان و0.25% من عدد الكويتيين، حيث بلغت النسبة خلال العام الدارسي 2017 / 2018 ما يقرب من 2.82% من اجمالي السكان و1.55% بين الكويتيين.

وأوضحت الدراسة ان اجمالي الامية بلغ بين غير الكويتيين 109 آلاف و149 منقسمين الى 71 ألفاً و177 رجلا و37 ألفاً و972 امرأة، وذلك بنسبة امية بلغت 3.16% للرجال و3.94% للاناث باجمالي 3.39%.

ولفتت الى ان اجمالي السكان بلغ 4 ملايين و661 ألفاً 638 فرداً بواقع مليونين و940 ألفاً و243 رجلاً ومليون و721 ألفاً و395 امرأة، فيما بلغ اجمالي الكويتيين مليونا و443 ألف مواطن بواقع 686 ألفاً و475 ذكراً و756 ألفاً و638 اثنى، في حين بلغ عدد السكان غير الكويتيين 3 ملايين و218 ألفاً و525 وافداً بواقع مليونين و253 ألفاً و768 ذكراً و964 ألفاً و757 انثى.