خالد النبوي كشف موعد «قمر 14»

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كشف الفنان المصري خالد النبوي عن موعد عرض فيلمه الجديد، والذي يحمل اسم «قمر 14». خالد النبوى قال، في لقاء له ببرنامج «et بالعربي»: «قررت الشركة المنتجة عرض فيلم «قمر 14» فى بداية العام الجديد وانتهينا من تصويره منذ فترة قصيرة ويجري حاليا عملية المونتاج والمكساج». كما كشف أنه بدأ تصوير فيلمه الجديد «أهل الكهف»، حيث قال: «بدأت تصوير فيلم بعنوان «اهل الكهف» مع المؤلف أيمن بهجت قمر والمخرج عمرو عرفة وأقدم فيه دورا جديدا ومختلفا عن الأعمال الماضية».

وكان خالد النبوي قد حصل مؤخرا على جائزة أفضل ممثل سينما عن فيلم «يوم وليلة» بتصويت الجمهور، في حفل مجلة دير جيست.

