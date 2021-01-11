«ما نستمر» جديد ديانا حداد باللهجة العراقية

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أصدرت الفنانة اللبنانية ديانا حداد أغنية منفردة جديدة بعنوان «ما نستمر» باللهجة العراقية من كلمات الشاعر رامي العبودي، والحان وتوزيع ميثم علاء الدين، ومكس وماسترينج طيف عادل، وتم تسجيلها في ستوديوهات الوطن بدبي.

في أغنيتها الجديدة تبدي حداد رأياً حاسماً في العلاقات العاطفية، مؤكدة أن الحياة مستمرة مهما كانت الظروف، وأن بعض المواضيع يجب معالجتها بالقرارات الصائبة دون تردد.

حققت أغنية «ما نستمر» مليوناً و200 ألف مشاهدة خلال أيام قليلة من عرضها عبر قناة ديانا حداد الرسمية بموقع اليوتيوب كفيديو ممنتج تضمن كلمات الأغنية، بالإضافة الى طرحها في جميع المكتبات والمنصات الإلكترونية المتخصصة في عرض الأغاني، والإذاعات الخليجية والعربية.

